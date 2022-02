Rompicapo: trovare il quadrifoglio è impossibile

Proviamo a svolgere insieme questo rompicapo visivo: osservate attentamente l’immagine, riuscite a vedere il quadrifoglio?

Non tutti gli esseri umani sulla Terra si possono considerare fortunati, a volte ci vuole un pizzico di intervento del fato affinché le cose accadano come lo si desidera. In questo caso però, possiamo cercarla con i nostri occhi. Non c’è scusa che tenga: per fare questo test serve attenzione e pazienza. Se rinuncerete all’impresa infatti, non sarà per colpa del destino, ma per una vostra mancanza di forza di volontà. Il vostro obiettivo è cercare la fortuna, individuando il piccolo quadrifoglio che si nasconde nella fitta vegetazione. La difficoltà nel rompicapo risiede della confusione creata dai trifogli, una confusione che – del resto – esiste anche in natura. Detto ciò, non fatevi ingannare. Avete un’immagine dove cercare la buona sorte, quindi non rinunciate, sedetevi comodamente ed impegnatevi nella ricerca. Le soddisfazioni più belle sono quelle che si guadagnano con la fatica. Proviamo quindi a risolvere il rompicapo: osservate l’immagine, vedete il quadrifoglio?

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, significa che – anche in questo frangente – siete stati poco fortunati (oppure un tantino pigri). Per questo motivo, vi riveleremo noi il nascondiglio dell’agognato quadrifoglio. Prima però – se siete appassionati di questo genere di rompicapi – vi consigliamo di cercare nell’archivio web le vignette di Dudolf, abile disegnatore ungherese, esperto nella realizzazione di rompicapi visivi di questo tipo. Ma ora veniamo a noi: ecco la soluzione del rompicapo della fortuna.

Ecco il quadrifoglio nascosto nella vegetazione. Eravate riusciti a trovarlo? Se la risposta è no, potremmo provare a leggere il fallimento con filosofia: è vero che nella vita serve un pizzico di fortuna, ma per costruire una vita felice serve anche tanta forza di volontà. In ogni caso, non scoraggiatevi, probabilmente sarete più fortunati con il prossimo rompicapo.