Indovinello impossibile: trova i 4 conigli con l’acconciatura diversa

Ecco un nuovo indovinello per te. Secondo alcuni è un test impossibile da risolvere: trova tutti i conigli con l’acconciatura diversa

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo test visivo divertentissimo da affrontare. Si tratta di una prova di abilità che è diventato virale sul web in pochissimo tempo. Divertiti a cercare la soluzione e metti alla prova le tue capacità.

Si tratta di un indovinello che tantissimi hanno giudicato impossibile da risolvere. Tuttavia, se hai già visitato il nostro sito e hai già giocato con i nostri test e quiz, sicuramente sarai molto più allenato per affrontare questa prova. Trova tutti i conigli con l’acconciatura diversa e sfida te stesso.

Trova tutti i conigli con l’acconciatura diversa. Riesci a vincere la sfida?

Nell’ultimo periodo i test di abilità stanno letteralmente spopolando sul web. Il mondo degli internauti ha reso questi giochi particolarmente interessanti e ormai sono in milioni gli utenti che si lanciano sfide a colpi di test, quiz e prove di abilità di logica. Oggi te ne proponiamo uno davvero divertente.

LEGGI ANCHE –> AMMORBIDENTE: ECCO PERCHÈ NON DOVRESTI MAI USARLO DURANTE IL LAVAGGIO

Il test di oggi è un indovinello che ha come protagonisti dei simpaticissimi animali: i conigli. Questi bellissimi lagomorfi si stanno divertendo formando una bellissima coreografia. La loro posizione, infatti, crea una vera e propria illusione ottica che ti farà andare fuori di testa.

Sarà proprio questa scena il centro della sfida. Per trovare la soluzione a questo indovinello, infatti, guarda l’immagine pubblicata in alto e trova i conigli con l’acconciatura diversa. Non si tratta di una sfida facile, certo, ma se ti concentri e tiri fuori il meglio di te siamo sicuri che ce la potrai fare.

In tantissimi, infatti, si sono cimentati con questo indovinello e, il più delle volte, hanno fallito. Ma cosa rende così difficile questo indovinello? Oltre al fatto che l’immagine provoca una vera e propria illusione ottica, la grande difficoltà sta nel limite di tempo a disposizione per risolvere il test: solo 20 secondi.

Osserva attentamente l’immagine e cerca di concentrarti, senza lasciarti abbindolare dalla confusione creata dai conigli. Se vuoi, possiamo fornirti un indizio molto utile a raggiungere il tuo obiettivo: i conigli da cercare sono quattro. Riesci a trovarli?

LEGGI ANCHE –> CELLULARE NELLA TASCA DEI PANTALONI? ECCO COSA SUCCEDE AL TUO CORPO

Arrivati a questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione dell’indovinello. Abbiamo evidenziato la posizione dei tre conigli, rivelando la loro posizione.

Come puoi vedere, tutti e quattro i conigli erano ben nascosti. Mimetizzandosi in maniera efficace tra tutti gli altri simpatici lagomorfi. Sei riuscito a trovarli tutti e quattro?