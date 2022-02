Il paradiso delle signore anticipazioni: Flora tradisce Umberto

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera tanto amata della rai.

Anche oggi, 17 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuova episodio per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove ogni giorno le storie diventano sempre più complicate tra di loro e ci sono sempre incredibili colpi di scena.

Iniziamo con il dire che Flora e Umberto hanno trascorso la notte insieme ed ovviamente c’è stata della forte passione tra i due.

Flora e Umberto insieme ma….

Ma la mattina dopo, per la bella ragazza non sarà un risveglio dolce e romantico, come tutti possiamo pensare, perchè capirà di essere sola nel letto.

Umberto, infatti è tornato subito a pensare alla sua Adelaide che è scomparsa e di lei non ci sono tracce.

La giovane stilista, ovviamente, non prende benissimo quanto appena accaduto, ma capirà che ha commesso un errore oppure l’amore non gli farà vedere tutto?

Siamo sicuri che qualche ripicca ci sarà sicuramente e forse proprio con l’acerrimo nemico Dante, durante un’incontro al Circolo rivelerà qualcosa di particolare.

Ovvero che ha una lettera di Umberto, dove si legge che Adelaide è assolutamente coinvolta nella morte di Achille.

Questo fà scatenare la curiosità del Romagnoli che è pronto a tutto per avere quel documento nelle sue mani e vendicarsi del suo rivale.

Per quanto riguarda Sandro, invece, capisce che l’attrice scelta per la canzone del musicarello non va bene, perchè per lui ci deve essere assolutamente Tina.

Passando invece a Gloria e Ezio, dopo che hanno aiutato una donna a mettere al mondo il proprio figlio sembrano davvero uniti.

Veronica, come sappiamo ha annullato le nozze ed Ezio è andato via di casa, ma tra i due si riuscirà a ricucire il rapporto bellissimo che avevano prima?