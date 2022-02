Stelle: i segni zodiacali più invidiosi

Stelle: sei invidioso? Scopri se fai parte della classifica dei segni zodiacali che tendono ad esserlo più di chiunque altro.

L’invida è un tasto dolente per molti. Una brutta bestia con cui combattere costantemente per evitare di perdere lucidità e soprattuto perdere la propria centralità. Ovviamente, non fa bene essere invidiosi e non è bello sentirsi praticamente “minacciati” dalle altre persone o da ciò che possiedono e rappresentano. Spesso chi manifesta pensieri ed avverte situazioni di questo tipo tende a dare troppa importanza all’altro.

Ecco che subentra la perdita della fiducia nel propio essere e nelle proprie capacità. L’invidia porta sia a farvi sembrare persone superficiali, che a precludervi delle ottime conoscenze solo perchè si pensa il peggio di quella persona e si da importanza a cose futili. Le stelle, oggi, vi indicheranno la classifica dei segni più invidiosi dello zodiaco. Prestategli ascolto e riflettete sulla vostra persona per evitare che abbia la meglio su di voi.

Stelle: classifica dei segni più invidiosi

Vergine: hanno manie di perfezionismo e non vogliono risultare inferiori in nessun ambito. La loro invidia non li porterà lontano, anzi contribuirà ad affossarli in un circolo vizioso difficile da abbandonare.

Gemelli: hanno una carattere difficile. La loro invida è esagerata. Dovrebbero imparare a lasciarsi scivolare le cose addosso ed aprirsi di più con l'altro, per vivere in modo più regolare ed evitare i continui sbalzi di umore.

Bilancia: hanno un carattere particolare. Spesso si lasciano accecare dall'invidia ed arrivano a non proferire alcuna parola perdendo un po' l'equilibrio. La bellezza di questo segno è che in un baleno passano i fumi della rabbia e torna tutto come prima.

