Dieta: ecco i grassi che non possono mai mancare

Pensi che una in una dieta funzionale ci sia bisogno di togliere del tutto i grassi? alt, esistono quelli fondamentali per il benessere del nostro organismo. Vediamo nel dettaglio quali sono e a cosa servono.

Stai facendo una dieta e hai deciso di rimuovere tutti i grassi possibili? Ti consigliamo di leggere attentamente questo articolo. Oggi ti riveleremo che esistono degli alimenti contenenti grassi che sono essenziali sia per il funzionamento corretto della dieta e sia per il benessere nostro organismo.

Ovviamente bisogna distinguere i grassi buoni da quelli cattivi, ma come dicevamo, in pochi sanno che per perdere peso è necessario introdurre in ogni pasto diversi tipi di nutrienti e tra questi non possono di certo mancare gli alimenti grassi.

Ma perché sono essenziali? e sopratutto fanno davvero bene? Quando si parla di grassi, tutti tendono a pensare a cibi spazzatura o a fast-food, ma non è questo il caso. In realtà esistono degli alimenti grassi che fanno benissimo al nostro organismo.

Andiamo a scoprire quali sono e a cosa servono.

Dieta: ecco perché i grassi sono essenziali

Come dicevamo, quando si parla di cibi grassi si accenda automaticamente dentro di noi una sorta di campanello di allarme, sopratutto se stiamo cercando di perdere qualche chilo.

Ovviamente ci sono grassi nocivi che sono dannosi per la nostra salute, ma esistono anche grassi buoni e utili per il corretto funzionamento dell’organismo.

I grassi sani all’interno di una buona alimentazione sono essenziali perché consentano l’assimilazione di alcune sostanze, tra cui le vitamine A, D, E e K chiamate liposolubili. Queste, quando vengono assunte, si sciolgono autonomamente nei grassi.

Ma non solo, i grassi servono anche per avere più energie, infatti quando il nostro corpo ha esaurito tutte le forze riesce a riprendersi proprio grazie all’energia dei grassi assimilati.