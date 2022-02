Il cantante mascherato: anticipazione shock sulla prossima puntata

Anticipazioni, Il Cantante Mascherato: nella prossima puntata non ci sarà nessun dietro front. A dare l’annuncio è stata la padrona di casa, Milly Carlucci ha finalmente preso una decisione sulle esibizioni. Siete curiosi di scoprire cosa succederà? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Venerdì è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, purtroppo il programma ha avuto un calo di ascolti per via della fiction Fosca Innocenti. Ora Milly Carlucci spera di recuperare con il prossimo appuntamento del 18 febbraio.

Intanto, nelle ultime ore sono uscite alcune anticipazioni sulla seconda puntata, a quanto sembra ci saranno diverse novità per i concorrenti mascherati. Siete curiosi di scoprire cosa succederà?

Per prima cosa i partecipanti non si esibiranno più singolarmente ma duetteranno con personaggi famosi, per il momento non sono ancora stati rivelati i nomi dei vip che parteciperanno al programma.

Ma non è finita qui, Milly ha preso un’altra decisione sulle esibizioni. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa accadrà.

Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci prende una decisione inaspettata sulle esibizioni

Come dicevamo, venerdì 18 febbraio andrà in onda la seconda puntata de il Cantante Mascherato. A quanto sempre per il prossimo appuntamento ci saranno moltissime novità e anche i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai concorrenti.

Nelle ultime ore è stato confermato che dalle prossime puntate saranno due i personaggi che verranno eliminati e quindi scopriremo chi si nasconde dietro le maschere.

Il primo ad essere smascherato sarà sicuramente uno tra il Pesce Rosso e l’Aquila, i due dovranno affrontare l’ultimo spareggio prima di rivelare la propria identità. Invece, il secondo concorrente che sarà eliminato scoprirà la sua sorte proprio durante la trasmissione. Tutto dipenderà dalle votazioni e dalla classifica finale.

Ora non ci resta che aspettare la prossima puntata per capire cosa accadrà ai concorrenti mascherati. Intanto come abbiamo visto nella prima puntata il primo personaggio ad essere smascherato è stata Fiordaliso che era la Gallina.

Voi cosa ne pensate? chi ci sarà dietro le maschere?