Andrea Pirlo: avete mai visto i suoi figli? Sono uno spettacolo

Andrea Pirlo, avete mai visto i suoi figli? Sono veramente uno spettacolo: la famiglia dell’allenatore ed ex-calciatore.

Solo fino a qualche anno fa, Andrea Pirlo impressionava sui campi di Calcio per le sue qualità; capace di dirigere il centrocampo come un direttore d’orchestra, Pirlo è stato fondamentale prima per il Milan, poi per la Juventus, arrivando a vincere il Mondiale nel 2006 con l’Italia.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato una carriera da allenatore arrivando subito a sedere sulla panchina della Juventus; l’esperienza, non molto felice, si è conclusa dopo solo un anno. In attesa di ritornare in panchina, Pirlo si gode la sua meravigliosa famiglia; avete mai visto i suoi figli? Sono veramente bellissimi, eccoli.

Nel 2001, giovanissimo e in rampa di lancio col suo Milan, Andrea Pirlo ha sposato Deborah, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che gli ha dato due bellissimi figli: Nicolò, nato nel 2003, e Angela, nata nel 2006.

Dopo più di un decennio di matrimonio, i due si sono poi separati; Andrea però conosce ancora l’amore grazie a Valentina, incontrata nel 2014 e con cui ha altri due figli, i due gemelli Leonardo e Tommaso, nati nel 2017 a New York (sul finire dell’esperienza di Pirlo come calciatore al New York City).

Famiglia davvero numerosa quella di Andrea, che si ritrova con due figli adolescenti e due bambini veramente piccoli; lontani dalle panchine e dai campi di Calcio, può ora dedicarsi esclusivamente a loro in attesa di una nuova avventura.

Molto spesso, i piccoli di casa Pirlo sono protagonisti dei social del padre, che nonostante la riservatezza (caratteristica che l’ha sempre contraddistinto) non manca di condividere coi fan momenti di quotidianità.

Purtroppo, un anno fa, il suo primogenito Nicolò ha dovuto subire le minacce di alcuni tifosi che, visto il momento non positivo in Serie A della Juventus, hanno minacciato sia lui sia il padre di morte; un episodio deprecabile a cui Pirlo ha dovuto far fronte e che ha suscitato l’indignazione di tutti quei tifosi per bene che, pur criticando a livello sportivo, non superano mai il limite del rispetto.