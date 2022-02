Test, cosa vedi? Ecco quanto sei conflittuale: mettiti alla prova con l’immagine proposta e scopri alcuni suggestioni sulla tua personalità.

I test che emergono continuamente online non soltanto mettono alla prova la nostra intelligenza proponendo varie sfide, ma anche (sollecitando la nostra vista) ci fanno riflettere su alcuni lati della nostra personalità.

Questa nuova sfida visiva emersa online ti mette alle prese con un’immagine che gioca con dei contrasti di colori. Guardandola a primo impatto, cosa vedi per primo? La risposta potrebbe offrirti alcune suggestioni riguardi alla tua personalità.

Test, cosa vedi nell’immagine? Ecco quanto sei conflittuale

Molto spesso pensiamo di conoscerci bene, ma poi in situazioni del tutto inedite tiriamo fuori dei lati veramente inaspettati. Questo test, con una sfida ottica, potrebbe farti riflettere sulla conflittualità presente in te.

Nell’immagine cosa hai visto per primo? Ti è saltata all’occhio la chiave che emerge in giallo, oppure il volto di profilo che si crea nel contrasto fra il giallo chiaro e lo sfondo nero? Ecco cosa la tua scelta potrebbe suggerirti; il test non è basato su nessun fondamento scientifico, ma può offrirti delle suggestioni su cui magari riflettere.

Una chiave

Se nell’immagine hai visto come prima figura la chiave, probabilmente sei una persona che nella vita possiede una grande calma; difficilmente ti lasci influenzare da ciò che ti succede intorno.

Anche quando ti ritrovi ad affrontare situazioni difficili, tendi a non scomporti e non perdi la testa; non ti lasci scoraggiare e sai sempre che puoi tirare fuori una soluzione per cambiare la situazione. Difficilmente ti arrendi e non porti rancore alle persone, nemmeno quando queste vi hanno fatto davvero del male.

Leggi anche –> Carnevale: torta salata, una vera gioia per il palato

Un viso di profilo

Al contrario, se nell’immagine hai subito visto il volto di profilo, la tua caratteristica dominante dovrebbe essere la testardaggine; questo aspetto ti porta però spesso a rimanere coinvolto in discussioni e litigi, perché difficilmente ti pieghi.

Leggi anche –> San Valentino: un primo piatto ottimo e super veloce

Probabilmente, sei poco aperto all’opinione degli altri e difficilmente cambi idea; il solo tentativo di qualcuno nel distoglierti dalle tue convinzioni ti infastidisce molto, così come non sopporti chi prova a manipolarti.