Test impossibile solo i più intelligenti trovano la parte mancante

Test, impossibile trovare cosa manca: prova anche tu a metterti alla prova con questa nuova sfida visiva e cerca la soluzione.

Il web ci propone continuamente tantissimi test, sia pronti a lanciare suggestioni sulla nostra personalità, sia pronti a mettere alla prova le nostre abilità visive e il nostro intelletto.

In questa nuova sfida, il test ti propone una caotica situazione ambientata nella savana; riesci a capire cosa manca nell’immagine? Concentrati, aguzza la vista e cerca di trovare la soluzione in soli 10 secondi!

Test, impossibile trovare cosa manca: prova a trovare la soluzione

Come visibile, nell’immagine proposta in alto troviamo protagonisti diversi animali, nello specifico un leone, una giraffa, un rinoceronte, un coccodrillo, una trigre, un elefante e una tartaruga; tutti tipici della Savana, che siamo abituati a vedere in film, fumetti e cartoni.

Ma riesci a capire cosa manca davvero? La sfida sarebbe quella di riuscire a trovare la soluzione entro il tempo limite di 10 secondi; è veramente molto difficile superare una prova del genere, e se pensi di avere già una soluzione ti facciamo davvero tanti complimenti.

Se ancora invece non sei riuscito a capire cosa manca, niente paura, perché la sfida è davvero difficile; prima di arrivare alla soluzione finale, proviamo a darti qualche indizio. Per quanto l’ambiente possa essere suggestivo, colorato e visivamente attraente, concentra tutta la tua attenzione sugli animali raffigurati.

A questo punto, dovresti essere in grado di vedere cosa manca nell’immagine; senza ulteriori indugi, ti presentiamo allora la soluzione con l’immagine che raffigura la parte mancante dell’animale.

Come si vede, la risposta in realtà era molto semplice: nell’immagine mancava infatti il classico corno al rinoceronte, un dettaglio che sicuramente avremmo visto tutti subito, senza essere distratti dagli altri animali o da tutto il contesto presentato dall’immagine.

Dopo quanto tempo sei riuscito a trovare la soluzione? Hai avuto bisogno di ricorrere alla soluzione? Sottoponi il test ad amici e parenti e divertiti a giocare con loro, sfidando le loro capacità d’osservazione!