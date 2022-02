Rompicapo: riesci a risolverlo? Sei tra i pochissimi

Vediamo insieme questo difficile rompicapo che vi proponiamo oggi dove in pochissimi riescono a trovare la soluzione corretta.

I test o i rompicapo, sono un momento dove possiamo staccare la spina e non pensare alle mille problematiche che ci possono essere ogni giorno.

Con questo che vi abbiamo indicato però dobbiamo anche ragionare bene per capire che cosa ci sta chiedendo il gioco.

In alcuni casi i test sono davvero molto semplici perchè dobbiamo solamente scegliere una immagine e vedere che cosa rivela su di noi.

Rompicapo: impossibile trovare la soluzione

Ma in questo caso è un giochino di logica e dobbiamo far lavorare un po’ il nostro amato cervello.

In questo momento il rompicapo stà facendo impazzire il web, e tantissime persone hanno dato la risposta sbagliata.

Diciamo che facciamo prima a contare in quanti hanno dato quella corretta, ma come sempre se non riuscite a trovare la risposta, nel corso dell’articolo vi aiutiamo noi.

Non sbirciate prima per vincere contro gli amici, mi raccomando, in questo caso non viene dato un limite di tempo perchè bisogna ragionare bene.

Come primo consiglio vi indichiamo di rileggere bene la frase e di dare una data precisa al compleanno del nostro amico Marco.

Anche perchè con il cambio dell’anno lui avrà un anno in più, ma quale giorno potrebbe essere?

Dobbiamo capire anche come in così poco tempo possa arrivare a compiere 20 anni, avete capito quando è nato Marco?

Arriviamo in vostro soccorso con la soluzione nelle prossime righe, e siamo sicuri che rimarrete senza parole.

Ieri era il 31 dicembre e Marco ha compiuto 18 anni, quest’anno ne compierà 19 e il prossimo 20.

Ecco scoperto quando il ragazzo festeggia il suo compleanno, e adesso confessate eravate riusciti a trovare la data del suo compleanno oppure no?

Nella nostra redazione sono riusciti in pochissimi, ma non perdiamoci d’animo e continuiamo ad allenarci in modo tale che la nostra mente sarà sempre più allenata e noi riusciremo a risolvere questi rompicapo in pochissimo tempo!

Adesso inizia la sfida con amici e parenti e siamo sicuri che vi divertirete tantissimo come è capitato a noi!