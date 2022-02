Una vita: Marcos e Soledad ecco il grande momento

Arriva la grande svolta d’amore: Marcos e Soledad si baciano! Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda sabato 12 febbraio 2022. La soap opera spagnola ha fatto letteralmente breccia nei cuori dei telespettatori italiani, i quali ora non ne possono fare più a meno.

Grandissima svolta quella della prossima puntata: Marcos e Soledad si baciano

Marcos e Soledad si baciano. Dopo peripezie, sguardi e indecisioni, i due sono sempre più vicini. Non c’è più alcun dubbio, dunque, su quello che il rapporto tra l’uomo e la domestica di casa Bacigalupe. Cosa succederà ora tra i due? Riusciranno a mantenere il segreto?

La leale domestica di casa Bacigalupe, Soledad, ha attirato le antipatie e la diffidenza della maggior parte degli abitanti del quartiere. La sua misteriosa comparsa, infatti, non ha convinto nessuno e l’unico che sembra fidarsi cecamente di lei sembra essere proprio Marcos.

Dopo la morte di sua moglie Felicia, infatti, i due si sono avvicinati moltissimo e ora sembrano essere quasi intimi. Tra Marcos e Soledad sembra non esserci solo un rapporto lavorativo e in molti iniziano a sospettare che esista un rapporto più stretto.

Nel prossimo episodio, infatti, i due getteranno le maschere. Il rapporto tra la domestica e il padrone di casa è arrivato ad un momento clou: Marcos e Soledad si baciano. La bella Soledad nasconde dei segreti cui forse anche Marcos sembra essere allo scuro. Le anticipazioni rivelano infatti che la domestica lo stia spiando per conto di alcuni anarchici.

Intanto Lolita continua con le visite mediche per cercare di scoprire il motivo dei suoi continui malori. I medici, dopo le dovute analisi, sono arrivati finalmente ad una conclusione: è affetta da un male incurabile e le restano pochi giorni di vita.

Antonito non ha avuto il coraggio di dire come stanno le cose e ora Lolita è ancora allo scuro di tutto. In casa Palacios regna il gelo e il dolore. Ma nessuno vorrà turbare la povera donna che, ripresasi dall’ultima crisi, sembra poter stare meglio.

La donna ha anche deciso di perdonare Antonito e di donarle un’altra possibilità. Purtroppo, però, Lolita accuserà presto un nuovo malore che la costringerà a letto. Antonito, però, non si da per vinto e cercherà di affidarsi ad una portentosa terapia medica tedesca.