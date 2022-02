Oroscopo: i 4 segni super sospettosi

Ogni segno zodiacale possiede determinate peculiarità e caratteristiche. Oggi, analizzeremo i segni più sospettosi dello Zodiaco.

Lo Zodiaco prevede ben 12 segni, ognuno dei quali possiede le proprie specifiche caratteristiche. Capita spesso infatti, di riuscire ad associare tali peculiarità a più persone nate sotto la costellazione corrispondente. In particolare, oggi analizzeremo lo scetticismo e l’animo dubbioso di quattro segni zodiacali. Stiamo parlando di Leone, Sagittario, Acquario e Toro.

Oroscopo: i segni più scettici dello Zodiaco

Leone

I nati sono questo segno sono particolarmente indipendenti, ma capita che questa peculiarità li porti ad isolarsi. In sostanza, sono convinti di avere sempre ragione e – nell’eventualità in cui qualcosa non li convinca – chiudono immediatamente la questione. Non si fidano, se l’istinto dice loro che sia meglio fuggire, questo è quello che fanno. Difficilmente si aprono con il mondo esterno, condividendo le emozioni.

Sagittario

Nonostante il Sagittario mostri un animo estroverso, genuino e spontaneo, possiede in realtà un lato “oscuro” ed è proprio lo scetticismo. Anche lui – proprio come il Leone – fondamentalmente non si fida del prossimo e, di conseguenza, analizza ogni comportamento per essere davvero sicuro di potersi lasciarsi andare o meno.

Acquario

I nati sotto questo segno, sono fondamentalmente riservati. La cerchia di persone a cui si concedono totalmente, è davvero ristretta. Apparentemente possono sembrare cordiali e aperti, ma se li osservate attentamente, fanno molta attenzione a quello che fanno trasparire. Sono misteriosi e vi permetteranno di accedere ai loro segreti solo dopo aver appurato di potersi fidare veramente.

Toro

Toro e paranoia potrebbero considerarsi sinonimi, gemelli, due cuori un’anima. Avete presente i classici stalker con profili falsi? Bene, il Toro rispecchia in pieno la descrizione. Se qualcosa non lo convince, farà di tutto per dimostrare di avere ragione. Tuttavia, a lungo andare, questo atteggiamento potrebbe portarlo ad allontanare le persone, sature della sua scarsa fiducia.