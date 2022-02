Verissimo: Ospiti bomba da Silvia Toffanin, impossibile perderlo

Verissimo, puntata del 12 e 13 febbraio: nelle prossime puntate vedremo degli ospiti eccezionali, nel dettaglio ci saranno moltissimi cantanti di Sanremo. Vediamo chi sono e cosa succederà.

Tutto sembra pronto per le due puntate di Verissimo, il doppio appuntamento andrà in onda sabato 12 e domenica 13. Silvia Toffanin non vede l’ora di rivelare quali ospiti d’eccezione ospiterà il suo amato programma.

Da quanto è emerso sembrerebbe che nelle prossime due puntate vedremo i concorrenti di Sanremo, i fan non vedono l’ora di scoprire tutte le curiosità e le news che i cantanti riveleranno.

Ma per Silvia Toffanin non sono finite le novità, oltre ad avere avuto un doppio appuntamento per Verissimo, lunedì prossimo debutterà come presentatrice di Striscia la Notizia.

Per l’amata conduttrice questa sarà un’esperienza del tutto nuova, ma i fan non vedono l’ora di vedere come se la caverà.

Intanto andiamo a scoprire quali saranno gli ospiti di questo weekend a Verissimo.

Leggi anche->Il paradiso delle signore:Veronica protegge Gemma ma si mette nei guai

Verissimo:ecco tutti gli ospiti di Sanremo

Tutto sembra pronto per il doppio appuntamento di Verissimo, come dicevamo la puntata di sabato 12 febbraio sarà dedicata ai protagonisti di Sanremo. A raccontare le emozioni vissute sul palco dell’Ariston ci sarà Noemi, Giusy Ferreri e Matteo Romano e anche Roberta Capua, Jonathan Bazzi e Deborah Compagnoni.

Gli appassionati del Festival non vedono l’ora di scoprire cosa racconteranno gli amati cantanti, ma non solo, nella puntata di Domenica invece vedremo Drusilla Foer, Michelle Hunziker, Carolyn Smith e Iva Zanicchi.

Silvia Toffanin dovrà darsi da fare per scoprire tutte e curiosità che sono accadute dietro le quinte dell’Ariston, sicuramente ci sarà da ridere. A quanto sembra, per il momento non vedremo ancora i due vincitori del Festival, Blanco e Mahmood i fan sperano con tutto il cuore di vederli presto anche a Verissimo.

Intanto la conduttrice si sta preparando ad un’altra sfida, ovvero presentare Striscia la Notizia.

Leggi anche->Covid, 90% di vaccinati ma nelle Rsa nulla è cambiato: anziani isolati dai familiari

Ora non ci resta che aspettare le due puntate di Verissimo, ricordiamo che andranno in onda su Canale 5 dopo Amici.