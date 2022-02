Test: trova il pesciolino tra i fiori, impossibile!

Test visivo: osserva attentamente l’immagine, riesci a vedere il pesciolino tra i fiori? quasi nessuno lo trova. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Nell’ultimo periodo moltissime persone si stanno appassionando ai vari test presenti sul web. Questi possono essere di diverse tipologie, possiamo trovare quelli psicologici, quelli logici e anche quelli visivi.

Oltre ad essere un buon metodo per tenersi impegnati sono anche utili per allenare la mente, infatti dopo aver fatto un periodo di esercitazione, vedrete immediatamente dei miglioramenti nelle vostre capacità di osservazione e di memoria.

Quello che vi proponiamo oggi è un test visivo, vi basterà osservare attentamente l’immagine per cercare di capire dove si nasconde il pesciolino. Come potete vedere è rappresentato un bellissimo campo di fiori, ma in realtà al suo interno si nasconde il tranello.

Voi riuscite a vedere il pesce? non è affatto semplice, solo le persone con una buona capacità di osservazione riescono a trovarlo. Provaci anche tu.

Leggi anche->Spirulina: è utile per dimagrire? Ecco lo studio

Test visivo: riesci a trovare il pesce?

Se sei arrivato a questo punto o hai trovato la soluzione e vuoi scoprire se è quella corretta oppure non sei riuscito ad individuare dove si nasconde il pesciolino.

Non preoccuparti, ora proviamo a darti qualche indizio per trovare l’animale nascosto tra i fiori:

Per prima cosa prova a guardare a destra, se ancora non sei riuscito a trovarlo ti consigliamo di concentrati e di non farti distrarre. Possiamo anche rivelarti che il pesciolino è colorato di rosa.

Ancora nulla? qui sotto di mostriamo dove si nasconde:

Ecco la soluzione, sappiamo che non era affatto semplice scoprire il nascondiglio del pesciolino, se ci sei riuscito ti facciamo dei grossi complimento se invece non l’hai trovato, non preoccuparti hai bisogno di fare ancora un po di pratica.

Se vuoi esercitarti ti mettiamo qui sotto un altro test da poter provare.

Leggi anche->Test: sei ossessivo? Dipende da cosa vedi prima in questa immagine

Cosa ne pensi, ti è piaciuto questo test visivo? ora sfida i tuoi amici e scopri se anche loro riescono a trovare il pesciolino.