Test: vedi una foglia o un uccello? la tua risposta dice tutto di te

Sei pronto a scoprire le qualità che ti distinguono da tutti gli altri? Osserva l’immagine, il primo soggetto che vedi, ti dirà chi sei.

Proviamo a fare insieme questo test della personalità, capace di inquadrare le peculiarità che vi distinguono dalla massa. In particolare, in questo caso vi proponiamo una semplicissima illusione ottica che cela una duplice natura. In essa, potrete scorgere un uccello, oppure una foglia. In base al soggetto che percepirete per primo, saremo in grado di dirvi chi siete veramente. Veniamo a noi: osservate l’immagine, cosa vedete nell’illusione ottica?

Test – Soluzione

Uccello

L’uccello rappresenta la leggerezza e la serenità emotiva. Siete fondamentalmente persone che odiano i drammi e la diffusione di energie negative, per questo motivo fate polemica solo quando è strettamente necessario. Non vi arrendete mai di fronte alle difficoltà, raramente vi lamentate, anzi cercate sempre di rimboccarvi le maniche, affrontando la vita di petto. Generalmente, tendente a non sopportare le persone che si crogiolano nel proprio dolore, amate – al contrario – tutti gli individui capaci di vedere l’aspetto positivo delle cose. Siete molto riflessivi, riuscite a capire il prossimo e molto raramente agite d’impulso.

Foglia

La foglia rappresenta l’insicurezza: proprio come le foglie si ritrovano ad essere in balia del vento, voi spesso vi ritrovare ad essere in balia del prossimo e delle vostre emozioni. Siete fondamentalmente insicuri e, dato che la realtà non vi attira più di tanto, tendente a provare una costante nostalgia dei momenti felici del passato. Avete difficoltà a vivervi il presente e, per colmare i vuoti, pensate solo ed esclusivamente al prossimo. Necessitate di tempo per voi stessi, analizzatevi, cercate di focalizzare i vostri pregi e difetti, acquisendo la consapevolezza che siete perfetti così come siete.