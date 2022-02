La Pupa e il Secchione: Barbara D’Urso anticipazione shock

Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione, ovviamente ha già dato della anticipazione shock sul programma. Vediamo insieme le sue parole.

Barbara d’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo in una versione del tutto nuova. Qualche giorno fa sono uscite le prime indiscrezioni sulla nota conduttrice e finalmente anche Mediaset ha ufficializzato la notizia: sarà lei a condurre La Pupa e il Secchione.

I fan non vedono l’ora di vederla in questi nuovi panni, già in passato la presentatrice ha dovuto rinnovarsi con la conduzioni di programmi lontani dai suoi standard. La stessa Barbara si è detta emozionata di dover intraprendere questa sfida.

Su twitter ha pubblicato diversi post sull’argomento e proprio qui si è lasciata andare ad alcune anticipazioni sul programma. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato e quali saranno le novità.

Leggi anche->Uomini e Donne: tutto su Gloria Nicoletti, la nuova dama

Barbara D’urso su la Pupa e il Secchione “nuove sorprese in arrivo”

Barbara non sta più nella pelle, anche lei non vede l’ora di rimboccarsi le maniche e tornare in pista con un nuovo programma. Qualche ora fa ha spiazzato i fan con un post su twitter, le sue parole sono state “E tra poco una nuova sorpresa…Madre“.

Cosa dobbiamo aspettarci? ora ha attirato la curiosità di tutti i telespettatori che non vedono l’ora di rivedere su Italia1 l’amato programma.

Quest’anno ci saranno delle novità sul format de La Pupa e il Secchione, in primis la puntata sarà affrontata direttamente in studio, ma non solo, i concorrenti avranno la possibilità di uscire dalla villa per andare a incontrare amici e parenti. Diciamo che sarà una sorta di reality.

La prima puntata è prevista per martedì 15 marzo e andrà in onde per 8 puntate consecutive. Anche noi non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i concorrenti e quali saranno le dinamiche del programma.

Leggi anche->Test: cosa vedi? Ecco come ti relazioni con gli altri

Ora non ci resta che aspettare le altre news su La Pupa e il Secchione. Voi cosa ne pensate?