Blanco: tutto quello che non sai su di lui!

Scopriamo insieme chi è Blanco, il rapper originario di Brescia che ha conquistato la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood. Ecco tutto quello che non sai su di lui.

Dopo la vittoria a Sanremo di Blanco e Mahmood l’attenzione mediatica sui due cantanti è letteralmente scoppiata. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del giovane rapper, classe 2003, conosciuto come Blanco ma il suo vero nome è Riccardo Fabbriconi.

Il 18enne è nato a Calvagese della Riviera, un piccolo paesino in provincia di Brescia, situato vicino al Lago di Garda.

In pochi sanno della sua vita privata e del suo passato, pensate che prima di intraprendere la carriera da rapper ha lavorato in una pizzeria per potersi pagare lo lo studio di registrazione.

I primi successi sono arrivati duranti il lockdown grazie al brano Quarantine Paranoid, da quel momento la sua vita è letteralmente cambiata. Dopo le sue prime hit, ha deciso di puntare sempre più in alto fino ad arrivare alla vittoria con il Festival di Sanremo.

Ma conosciamo meglio il giovane rapper e scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Blanco: ecco chi è il giovane rapper

Blanco è cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Brescia, lo stesso rapper ha confessato di aver avuto parecchie difficoltà ad emergere come cantante proprio per via delle poche possibilità lavorative all’interno della località in cui nato.

Per fortuna dopo tanto impegno e costanza è riuscito a raggiungere il suo obbiettivo diventando uno tra i rapper più famosi in Italia.

Uno dei suoi primi singoli di maggior successo è senza dubbio Notti In Bianco. Poi nel 2021 ha iniziato a collaborare con grandi artisti come Madame per il singolo Tutti muoiono, e da lì non si è più fermato.

Poi nel settembre 2021 ha raggiunto la fama grazie al brano Blu celeste, fino ad arrivare ad oggi, quando a febbraio del 2022 è stato contattato da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. Il brano intitolato Brividi è stato sin da subito amato da tutti, tanto che il giorno successivo gli ascolti in streaming sono letteralmente scoppiati.

Sulla sua vita privata non sappiamo molto, Blanco infatti è una persona molto riservata ma tutti sanno che ha una fidanzata di nome Giulia e che durante il Festival gli è sempre stata accanto.

