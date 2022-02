Blanca: le anticipazioni shock della seconda serie

Blanca, le anticipazioni shock della seconda stagione della serie: ecco cosa dovrebbe succedere all’amata poliziotta non vedente.

La fiction di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta ha fatto il pieno di ascolti, e tutti i telespettatori già non vedono l’ora di vedere il proseguo delle trame; l’attrice è diventata veramente notissima, tanto da essere stata scelta come co-conduttrice per una delle serate del recente Festival di Sanremo.

Le nuove puntate non arriveranno a breve, ma già si comincia a parlare di cosa potrebbe rivelare questa nuova stagione; ecco le anticipazioni direttamente dall’autrice Patrizia Rinaldi.

Blanca, le anticipazioni shock della seconda stagione della serie: parla l’autrice

La poliziotta non vedente di Rai 1 è ormai una certezza; superato l’esordio, il pubblico ha risposto benissimo e ama questa nuova fiction proposta dalla Rai, che potrebbe durare ancora per molto.

Stando a quanto rivelato dall’autrice Patrizia Rinaldi infatti, non sarebbe ancora stato ideato un finale per la serie; un buon segno per tutti, che vedranno ancora parecchi episodi.

“È un personaggio a cui sono molto legata. È nata nel 2004: ero stata a una visita al buio all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e mentre ero bendata lì dentro al buio, ha preso forma” le parole della Rinaldi, che ha confezionato le caratteristiche di Blanca anche basandosi sulla perdita di sua sorella.

La scrittrice, che di recente ha pubblicato un nuovo libro, pare non essere intervenuta nella scelta del cast per i personaggi, ma si dice molto contenta che la produzione abbia scelto Maria Chiara Giannetta, trovata non soltanto brava, ma anche “splendida ed elegante” nella sua recente apparizione sul palco dell’Ariston.

Quanto alla discesa dalle celebri scale, criticata da molti, la scrittrice risponde così: “L’ho trovata una delizia. Imperfetta come la mia protagonista”. La Giannetta è stata davvero apprezzata da tutti e a quanto pare continuerà ad interpretare il personaggio ancora a lungo, salvo colpi di scena al momento non previsti.