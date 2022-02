Test: sei positivo nella vita? Dipende cosa vedi

Proviamo a fare insieme questo test della personalità: osservate attentamente l’immagine, il primo soggetto rivela quanto siete positivi.

Siete positivi oppure pessimisti? Il test che stiamo per proporvi vi svelerà proprio questa particolare peculiarità caratteriale. Al mondo infatti esistono soggetti portati a cogliere il lato buono di ogni situazione, mentre altri individui che approcciano alla vita con estrema negatività. L’illusione ottica che avete di fronte nasconde una duplice natura: in essa potete scorgere una volpe, oppure il fuoco. In base al soggetto che avete focalizzato per primo, vi riveleremo la vera natura del vostro animo. Ebbene: siete positivi o negativi? Scopriamolo insieme.

Test – Soluzione

La Volpe

Se avete visto l’animaletto più furbo conosciuto al mondo, significa che celate dentro di voi un animo estremamente positivo ed ottimista. Siete le classiche persone che non si scoraggiano di fronte a niente, soprattutto per la consapevolezza che la vita non sia sempre rose e fiori. Tendete a godere della bellezza dei petali ed imparate dal dolore delle spine, ricordandovi sempre della bellezza della vostra stessa esistenza. Come se non bastasse, avete la capacità di mettere a proprio agio le persone, soprattutto per la vostra filosofia del “vivi e lascia vivere”. Tuttavia, pretendete la medesima libertà dal prossimo e non accettate alcun tipo di imposizione.

Il Fuoco

In questo caso, siete sicuramente tra i soggetti più pessimisti e scettici esistenti al mondo. Portate avanti la convinzione che ogni aspetto della vita, celi dietro di sé una fregatura colossale. Di conseguenza, non possedete la capacità di godervi gli attimi della vita, proprio perché in quegli istanti pensate più a prevederne le conseguenze. Inoltre, non amate correre rischi e questo vi porta ad avere un minor margine di crescita. Rimanete statici, nella vostra zona comfort, evitando di incorrere a situazioni che non vi trasmettono l’assoluta certezza di un successo.