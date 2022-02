Test: riesci a trovare le api tra le farfalle? Sei un mito!

Ecco per te un nuovo test visivo. Riesci a trovare le api tra le farfalle? Prova a risolvere questo difficile rebus e vinci la sfida

Nel test visivo di oggi dovrai vestire i panni di un cercatore e individuare il simpatico insetto che si è nascosto in maniera molto arguta. Se vuoi investire 5 minuti in un test di intelligenza, allora questa prova fa per te e ti farà divertire molto.

I test visivi, infatti, sono molto apprezzati e utilizzati dagli utenti online, i quali, ogni giorno, si sfidano a colpi di test, quiz ed enigmi. Anche oggi, dunque, ti mettiamo di fronte ad un’interessante sfida: riesci a trovare le api tra le farfalle?

Riesci a trovare le api tra le farfalle? Ecco il nuovo test

Il test di oggi è davvero molto interessante e ti farà andare fuori di testa per la sua complessità. Si tratta, infatti, di una sfida visiva la cui risoluzione richiede il massimo impegno. Pensi di esserne in grado? La maggior parte delle persone non riesce a trovare la soluzione.

La primavera si sta avvicinando e, tra la natura, si iniziano a vedere colori, profumi e animali tipici di questa stagione. Tra questi ci sono gli insetti, caratterizzanti della stagione più bella dell’anno. Il test di oggi si basa proprio su questo: riesci a trovare le api tra le farfalle?

Nel test di oggi, infatti, il tuo compito sarà quello di individuare delle splendide api tra altrettante splendide farfalle. Il test è molto semplice, dovrai guardare l’immagine e trovare i 3 simpatici e colorati insetti, sempre più rari sul nostro pianeta.

Se pensi che questa prova sia abbastanza facile da risolvere, allora proviamo ad alzare ulteriormente l’asticella della sfida. Dovrai infatti provare ad individuare le 3 simpatiche api entro un determinato limite di tempo, fissato a soli 10 secondi.

Guarda l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e individua questi meravigliosi insetti. Metti in campo tutta la tua concentrazione e prova a vincere questa sfida, coinvolgendo anche i tuoi amici. Stabilite chi è il più veloce e, se volete, stilate una classifica.

Arrivati a questo punto, infatti, non possiamo fare altro che mostrarti la soluzione del test e indicarti la posizione delle api. Nell’immagine seguente la posizione delle api sarà cerchiata in rosso.

Sei riuscito a trovare le api entro il tempo limite? Ricorda che questi insetti sono fondamentali per l’equilibrio del nostro ecosistema e, senza il lavoro fondamentale di questi splendidi animali non ci sarebbe la vita.