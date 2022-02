Tananai: ecco la sua bellissima fidanzata – FOTO

Tananai è sicuramente uno dei giovani più talentosi del Festival di Sanremo. Ma avete mai visto la sua fidanzata? la ragazza oltre ad essere bellissima è presente nel videoclip dl “Esagerata”. Vediamo insieme chi è cosa fa nella vita.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo non ha deluso le aspettative, Amadeus con la sua dialettica e bravura è riuscito a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo.

Per non parlare dei bravissimi artisti che si sono esibiti all’Ariston, la maggior parte delle canzoni sono già prime in classifica e continuano a risuonare nelle più importanti radio.

Uno de protagonisti più discussi di questo Festival è stato sicuramente Tananai, il giovanissimo artista si è esibito all’Ariston con il brano Sesso occasionale.

Purtroppo è arrivato ultimo nella classifica finale ma è riuscito comunque ad ottenere ottimi risultati durante l’intero percorso a Sanremo soprattutto per via della sua grande ironia ed estrema autenticità.

Il cantante è arrivato al Festival grazie alla vittoria di Sanremo Giovani dedicata nella serata dedicata alle cover, Tananai si è esibito con la canzone A far l’amore comincia tu.

Ma conosciamolo meglio e scopriamo chi è la sua bellissima fidanzata.

Tananai: conoscete la fidanzata? ecco chi è

Conosciuto come Tananai ma in realtà il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino, classe 1995 e ha la fama per essere un ruba cuori. Sono moltissime le fan che sostengono di essere ossessionate dal cantante, purtroppo per loro, l’artista è già impegnato.

Durante il Festival di Sanremo lo stesso Amadeus ha provato ad indagare sulla questione chiedendo a Tananai “sei fidanzato?” lui senza troppi problemi ha confermato di avere una fidanzata e di essere follemente innamorato.

Sui social è già partita la ricerca della misteriosa ragazza, per il momento non si è ancora scoperto il nome ma sappiamo che è già comparsa nel suo ultimo videoclip di Esagerata.

Tananai qualche anno fa ha rilasciato un’intervista a Le Iene, proprio qui ha svelato alcuni dettagli importanti. Le sue parole sono state “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”

Insomma tra i due sembra ancora esserci moltissima passione, le fan per il momento dovranno aspettare.