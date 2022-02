U&D, Andrea Nicole e le parole shock: l’ex-tronista torna ancora una volta sul dating show di Maria De Filippi.

La sua esperienza al dating show di Maria De Filippi non si era conclusa nel migliore dei modi, anche se alla fine Andrea Nicole Conte ha comunque trovato l’amore; la sua scelta è avvenuta dopo una notte di passione con Ciprian passata all’insaputa della redazione e, in studio, i due sono stati sommersi dalle critiche.

A distanza di mesi però, l’ex-tronista è ritornata in studio proprio insieme al suo attuale fidanzato, ed ha avuto modo di chiarire la situazione, confrontandosi nuovamente anche con Gianni e Tina. Dopo la messa in onda della puntata, la Conte ha commentato con un lungo post sui social.

U&D, Andrea Nicole e le parole shock: le parole del ritorno al dating show

Andrea Nicole ha dovuto aspettare la messa in onda della puntata registrare per commentare il suo ritorno in studio da Maria De Filippi, che le ha provocato parecchie emozioni.

“Di nuovo mi sono ritrovata ad avere le gambe che tremavano per l’emozione che solo quello studio sa dare. È stato tutto tanto inaspettato quanto incredibilmente bello e sentito. Ho pianto tanto durante questo percorso ma oggi posso dire che queste sono le lacrime più belle e dolci che abbia mai versato” ha spiegato con un post Instagram l’ex-tronista, che a prescindere da tutto ha dato e ricevuto molto dal programma.

Leggi anche –> Gf vip: scatta il bacio che non ti aspetti, ecco tra chi

La Conte continua poi ringraziando ancora una volta tutta la redazione del programma, compresa ovviamente anche Raffaella Mennoia; per ultima, l’ex-tronista lascia la De Filippi, con la quale c’è sempre stato un buonissimo rapporto.

Leggi anche –> The Rookie e CSI Vegas: anticipazioni shock!

“E un grazie, anche se non basterà mai, ovviamente va a te Maria per aver sempre creduto in me fin dal primo giorno, per l’amore, l’intelligenza e la sensibilità con cui mi hai sempre aiutata e incoraggiata” scrive Andrea Nicole, sempre nella didascalia che vede una foto con protagonisti lei e Ciprian, finalmente ricoperti dei tradizionali petali rossi riservati alle coppie.