Test: quale immagini scegli? Ecco chi sei

Proviamo a fare insieme questo test: osserva l’immagine – in base allo specchio che scegli – scoprirai chi sei veramente.

Sei sicuro di conoscere profondamente la tua essenza? Proviamo a fare insieme questo test della personalità. Di fronte a te, puoi osservare tre specchi diversi: scegline uno sulla base del tuo gusto e del tuo stesso istinto. In base all’elemento che sceglierai, focalizzeremo alcune peculiarità che caratterizzano la tua personalità. Cominciamo: osserva l’immagine, quale specchio preferisci?

Test – Soluzione

Specchio n.1

La tua principale peculiarità risiede nella leadership: sei la persona che prende le redini della situazione, nel momento in cui nessuno è in grado di farlo; sei la roccia su cui fanno affidamento le persone che ti circondano. La competizione non ti spaventa e tantomeno l’idea di lottare per i tuoi sogni. Sei una persona risoluta, attenta e difficilmente di sbagli. Inoltre, sei sempre aperto nei confronti del prossimo, capace di ascoltare e di apprendere dalle esperienze altrui.

Specchio n.2

La caratteristica che ti contraddistingue è la generosità: sei estremamente buono, dolce, altruista. Sei – in sostanza – l’amico che tutti vorrebbero avere. Hai un umorismo impeccabile ed hai la capacità di infondere il buon umore in chi ti circonda. Unica pecca: potresti mettere sempre gli altri prima di te stesso. Ricordati che un po’ di sano egoismo, non fa mai male.

Specchio n.3

Sei un vero planner! Quando devi svolgere un’attività risulti impeccabile proprio perché riesci ad organizzare il tuo tempo nel migliore dei modi. Sei preciso, accorto ed affidabile. Guai se ritardi di qualche minuto, il battito cardiaco aumenta e la tensione sale. Hai un profondo rispetto nei confronti del prossimo e questo ti porta a riversare la tua precisione anche nell’approccio con il mondo esterno.