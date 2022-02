Oroscopo: questi segni saranno fortunati a San Valentino

San Valentino è sempre più vicino, vuoi scoprire quali saranno i segni più fortunati in amore? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi potrà festeggiare.

Il giorno di San Valentino è sempre più vicino, tu cosa farai lo festeggerai con la persona che ami oppure te ne starai tranquillo a casa?

La risposta giusta possono darcela le stelle, per questo motivo abbiamo interpellato l’oroscopo che ci rivelerà quali saranno i segni fortunati durante questa bellissima giornata dedica all’amore.

Quindi, anche se avevi in mente di non festeggiare dovrai prima ascoltare i consigli delle stelle. Se invece il tuo oroscopo prevede una serata in solitario, faresti meglio ad ascoltarlo.

Vediamo nel dettaglio quali saranno i segni più fortunati durante il giorno di San Valentino.

Oroscopo: ecco i segni più fortunati nel giorno di San Valentino

Mancano sempre meno giorni al 14 febbraio, festa dedicata a San Valentino, il giorno dell’amore. Per questa bellissima ricorrenza abbiamo pensato che anche le stelle possono rivelarci quali saranno i segni più fortunati durante questa giornata.

Ora non ci resta che scoprire cosa accadrà nelle 24 ore del giorno di San Valentino e quali saranno i segni più fortunati, vediamoli qui sotto:

Il primo segno ad avere fortuna nel giorno di San Valentino è lo Scorpione , se siete in una coppia i festeggiamenti andranno alla grande, già nelle prime ore del mattino potreste ritrovare una forte intesa. Infatti voi scorpioni per l’occasione dimostrerete al vostro partner tutta la passione che vi contraddistingue. Se invece siete single potreste avere la giusta occasione per farvi avanti.

L'altro segno fortunato nel giorno di San Valentino sarà il Capricorno . Grazie alle sue doti riuscirà a sorprendere un meglio il partner. Vi dimostrerete aperti e protettivi.

Il terzo segno ad avere fortuna nel giorno di San Valentino sarà la Vergine, questa riuscirà finalmente a prendersi un giorno di spensieratezza con il proprio partner. Non mancheranno le tenerezze, tra abbracci, baci e passione.

Per questi segni e i loro rispettivi compagni\e sarà un giorno davvero speciale.