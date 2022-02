Oroscopo: questi 3 segni avranno un febbraio scoppiettante!

Il mese di febbraio è appena iniziato e per tre segni zodiacali in particolare questo segna l’inizio di grandi opportunità di felicità.

Il mese di febbraio è iniziato da poco più di una settimana, ci mancano ancora diversi giorni per concluderlo in bellezza. Mentre per alcuni segni, le prossime settimane risulteranno particolarmente tranquille, per altri – il mese di febbraio – si rivelerà una vera montagna russa. Evoluzioni, decisioni importanti, sfide e crescite interiori caratterizzeranno le vite di Leone, Pesci e Acquario nei prossimi giorni. Ecco cosa ci hanno rivelato le stelle a questo proposito.

Oroscopo: i segni zodiacali fortunati di febbraio

Leone

Il Leone è un segno di fuoco, capace di vivere la vita al massimo delle emozioni, ma anche di cadere spesso vittima della nostalgia del passato. Nonostante questo – a lungo andare – possa risultare un difetto, nel mese di febbraio diventerà invece il trampolino di lancio giusto. Tutto il vostro successo consisterà in un cambio di prospettiva: invece che percepire i ricordi con malinconia, li vedrete come occasioni per imparare e attingere conoscenze che vi aiutino ad andare avanti. Nel mese appena iniziato, sarete al centro dell’attenzione delle persone che vi circondano e godrete di un’evoluzione incredibile, grazie ad una maturazione interiore.

Pesci

Estremamente positivi, ma a tratti utopici. Tuttavia, nel mese di febbraio cambierà tutto e – finalmente – conquisterete la forza e la consapevolezza giuste per prendere decisioni difficili. Avete evitato di affrontare determinati disagi per mesi, confidando che tutto si sarebbe risolto con il tempo. Non sopportate più questa staticità, finalmente – nel mese di febbraio – prenderete la vostra vita tra le mani e deciderete voi come modulare determinate questioni.

Acquario

Il lavoro andrà alla grande e nessuno sarà in grado di superarvi. Nel mese di febbraio dovrete affrontare situazioni difficili, ma l’Acquario è bravissimo a risolvere i propri problemi interiori e pratici. Probabilmente sarete un po’ suscettibili e non avrete voglia di ascoltare i consigli di nessuno. Se poi entrano in gioco i saccenti, potreste scatenare la vostra tempesta interiore. Controllatevi: alla fine riuscirete a risolvere tutto da soli, come – del resto – avete sempre fatto.