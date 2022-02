Il cantante mascherato: ospiti shock della prima puntata

Il cantante mascherato, gli ospiti shock della prima puntata: ecco chi sarà in studio insieme a Milly Carlucci per l’esordio.

Finita la settimana esclusivamente dedicata al Festival di Sanremo, la programmazione Rai può riprendere senza ulteriori sconvolgimenti. Dopo l’esordio e i ritorni di varie fiction, venerdì 11 febbraio sarà la volta dell’inizio della nuova edizione de Il cantante mascherato, programma di Milly Carlucci che tanto bene ha fatto negli scorsi anni.

Come di consueto, ci saranno in gara tantissime maschere, di cui nessuno conosce l’identità; insieme a loro, nella prima serata d’esordio in questo 2022, tanti ospiti veramente shock. Ecco i nomi da non credere.

Il cantante mascherato, gli ospiti shock della prima puntata: chi arriva in studio da Milly Carlucci

Questo nuovo corso per il programma verrà inaugurato con un’esibizione particolarissima per le dodici maschere in gara; per l’occasione infatti, debutteranno insieme a dei noti cantanti, ovviamente sul palco senza nessun travestimento.

In studio con Milly Carlucci ci saranno dunque Orietta Berti (che abbiamo vista protagonista insieme a Rovazzi come ‘inviata’ sulla Costa Toscana), Morgan, Arisa (che sarà anche uno dei giudici) e Cristiano Malgioglio, tutti volti che abbiamo visto di recente a Tale e quale show oppure a Ballando con le stelle.

Ma la Carlucci non si è limitata a questi inviti, perché in puntata saranno presenti anche i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Memo Remigi, Mietta ed Edoardo Vianello.

Una squadra di campioni pronti ad introdurre le maschere che si contenderanno l’edizione di quest’anno; Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio Marino, Medusa, Pesce Rosso, SoleLuna, Pastore Maremmano, Drago e Aquila, che insieme hanno collezionato un incredibile numero di dischi venduti, film, fiction, spettacoli teatrali e libri, sono tutte le maschere in gara.

Quanto alle novità del programma, poco tempo fa la stessa conduttrice ha rivelato (ospite da Francesca Fialdini al programma Da noi…a ruota libera) come tutti i concorrenti parleranno ora in diretta, senza registrare delle frasi prima delle puntata; le voci saranno camuffate con un apposito microfono, in modo tale che le maschere possano interagire anche sul palco e aumentare lo spettacolo.