Cristiano Ronaldo festeggia il compleanno: ecco il regalo shock

Cristiano Ronaldo ha compiuto 37 anni il 5 febbraio. Siete curiosi di vedere il regalo da 180mila euro della fidanzata Georgina Rodriguez? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cristiano Ronaldo e la sua compagna Giogina Rodriguez non badano a spese quando si tratta di compleanni.

Solo qualche mese, precisamente il 27 gennaio ha compiuto gli anni la bellissima modella, Cristiano per l’occasione ha voluto strafare.

Il calciatore ha deciso di portare la sua dolce metà a Dubai affittando l’intera facciata del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, facendo proiettare sopra una foto della sua compagna con gli auguri di buon compleanno.

Qualche giorno fa è stato il noto calciatore a compiere 37 anni, ovviamente Angelina non poteva che ricambiare facendogli un regalo super sfarzoso, pensate che la modella ha speso ben 180mila euro.

Siete curiosi di scoprire cosa gli ha regalato? andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Leggi anche->Test: sei ossessivo? Dipende da cosa vedi prima in questa immagine

Angelina: il regalo di compleanno a Cristiano Ronaldo da 180mila euro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Il 7 febbraio Cristiano Ronaldo ha compiuto 37 anni, la sua bellissima compagna nonché madre dei suoi figli gli ha fatto un regalo davvero speciale: una Cadillac Escalade a otto posti di quasi sei metri di lunghezza, con un sistema audio a 36 altoparlanti, schermi integrati e ogni tipo di comfort.

Insomma ora la famiglia si sta allargando, quindi Angelica per fare in modo che tutti possano viaggiare insieme ha deciso di spendere ben 180mila euro. Come potete vedere dal video qui sopra anche lo stesso Cristiano Ronaldo è rimasto senza parole nel vedere il “pensierino” di Angelina.

La modella nel post pubblicato su Instagram ha scritto una dolcissima dedica al suo uomo “Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”

Leggi anche->Lavoro: questa azienda offre una “vacanza” a Tenerife per chi ha lavorato durante la pandemia

Per Cristiano i festeggiamenti non sono finiti, infatti la sera è uscito a cena con la famiglia e con tanti amici.