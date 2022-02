Bonus Infissi 2022: Come ottenerlo in modo facile

Se volete ottenere la detrazione è possibile registrarvi sulla piattaforma ENEA, quindi se avete in mente una nuova ristrutturazione o di sostituire degli infissi correte immediatamente a farlo. Se vuoi avere anche tu il nuovo Bonus infissi per il 2022 scopri qui sotto tutti i requisiti e cosa bisogna fare per poterne usufruire.

Hai già sentito parlare del Bonus infissi per il 2022? si tratta di un’agevolazione per tutte quelle persone che stanno pensando di ristrutturare casa e di sostituire i vecchi infissi o modificare quelli esistenti.

Ma quali vantaggi ci sono per chi decide di cambiare gli infissi? per prima cosa la temperatura all’interno della casa rimarrà sempre calda in inverno e fresca d’estate (se avete i condizionatori) quindi lo scopo è migliorare l’efficienza termica e l’isolamento dell’appartamento.

In sostanza chi decide di usufruire di questa detrazione otterrà maggiore sostenibilità energetica, perché non sprecherà corrente inutilmente e ovviamente otterrà una riqualificazione passando ad una categoria energetica migliore.

Ma andiamo a scoprire quali agevolazioni fiscali si possono ottenere con il Bonus Infissi.

Bonus Infissi: ecco come funziona e quali sono i requisiti per averlo

Se vuoi ottenere il nuovo Bonus infissi puoi mettere tra le spese che danno questa agevolazione fiscale anche altri interventi come:

la sostituzione dei cassonetti per le finestre comprensive di infissi

la posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso

la posa di un lucernario comprensivi di infissi

la sostituzione dei componenti vetrati

l’installazione di scuri, persiane, avvolgibili.

Inoltre se vuoi beneficiare della detrazione del 50% è necessario che la parti che andrai a sostituire delimitino un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Questo per garantire un valore di conduttività termica minore o uguale al limite stabilito per le fasce climatiche delle differenti zone.

Nel dettaglio i lavori di ristrutturazione che andrete a fare avranno una spesa massimo di 60.000 euro per ciascun immobile. Se volete usufruire della detrazione fiscale del 50% dovete registravi sul sito di ENEA entro 90 giorni dalla fine degli interventi di manutenzione. Infine dovete compilare la Scheda descrittiva dell’intervento.

Potreste usufruire di questa agevolazione fiscale solo fino al 31 dicembre 2024, cosa stai aspettando? provaci anche tu.