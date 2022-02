Salute, quante volte fai pipì al giorno indica come stai in salute: ecco la spiegazione a riguardo, davvero incredibile.

L’eliminazione dell’urina dal nostro corpo permette di eliminare i prodotti metabolici dannosi per il nostro organismo dal sangue; bere molto è dunque importante per garantire il corretto funzionamento del rene e del nostro corpo.

Il numero di minzioni che effettuiamo al giorno potrebbe essere dunque indicativo per il nostro stato di salute: quante volte vai al bagno ad urinare? Ecco le spiegazioni in merito.

Salute, quante volte fai pipì indica come stai in salute: ecco il motivo

L’urina e le minzioni giornaliere possono essere un’importante cartina al tornasole per il nostro stato di salute, sia per quanto riguarda il numero di volte che andiamo al bagno, sia per il colore stesso delle urine prodotte.

Grazie al numero di volte in cui si va in bagno infatti, stando a quanto scoperto dall’urologo americano Neil Grafstein, è possibile capire quanto si è idratati, un valore fondamentale per il funzionamento e la salute del nostro organismo.

Secondo le statistiche, si effettuano minzioni per un numero pari dalle quattro (minimo) ad un massimo di sette durante tutto l’arco della giornata; ovviamente, questi valori standard possono essere variati a seconda sia del proprio stato che delle circostanze.

Bere tantissima acqua, così come l’assunzione di alcolici o di caffé, influenza il numero delle minzioni aumentandole; in caso di assunzione e abuso di sostanze che irritano la vescica, il numero aumenta ancora.

Un’eccessiva minzione può però essere anche il sintomo di una vescica iperattiva, a patto che non si abbiano problemi di incontinenza. In ogni caso, il professore statunitense Neil Grafstein ha consigliato degli esercizi per ‘allenare’ la vescica, in modo da ridurre il rischio di infezioni; essendo un organo muscolare, può essere infatti sottoposto ad allenamento.

Col passare dell’età, il flusso dell’urina (a cui si collega anche la frequenza della minzione) si indebolisce sempre di più; in questo caso, un esame come la flussometria garantisce il controllo delle vie urinarie.

Se pensate di avere uno stile di vita sano e urinate troppo poco, oppure veramente spessissimo, è il caso di rivolgersi ad uno specialista, che saprà sicuramente guidarvi analizzando la vostra situazione.