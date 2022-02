Oroscopo: ecco il viaggio perfetto per ogni segno

Oroscopo: qual è il tuo viaggio ideale nel 2022? Ecco una lista che, segno per segno, ti permetterà di scoprire le mete più adatte a te.

Cari curiosi ed appassionati dell’oroscopo, oggi, parliamo di viaggi. Con l’apertura dell’anno nuovo si spera sempre di poterne fare, come minimo, uno. Purtroppo non ci troviamo in un bellissimo periodo, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha drasticamente influito sulla loro organizzazione e ne ha contribuito anche il clima di paura che si è largamente diffuso proprio con lo scoppiare della pandemia.

Rispetto ad un po’ di tempo fa, ora, le cose stanno cambiando. D’altronde viaggiare è qualcosa di meraviglioso e le previsioni delle stelle, in questo momento, vi indicheranno quale potrebbe essere quello che più vi si addice e se sia meglio, per voi, farlo in compagnia o da soli. Proseguendo la lettura potrete conoscere tutte le destinazioni ideali.

Oroscopo 2022: ecco il viaggio ideale per ogni segno

Acquario: farai principalmente viaggi di lavoro. Potresti essere diretta a Dubai, considerata la città del futuro.

Pesci: non sarai in vena di viaggi lavorativi o per salutare gli affetti a te più cari. Vuoi fare un viaggio per te stesso e divertirti. La tua meta potrebbe essere in Italia. Mai pensato alla Sardegna?

Ariete: vorresti provare a viaggiare da solo. La meta perfetta e che più ti si addice potrebbe essere New York.

Toro: vorresti viaggiare per rilassarti e ricaricare le energie. Non c'è una meta specifica che ti si addice, potresti optare per Berlino come per Madrid o Barcellona.

Gemelli: vorresti organizzare moltissimi viaggi anche se decisi all’ultimo istante o per andare a trovare una persona conosciuta da poco su qualche social. Mai pensato a Sidney?

Cancro: ti servirebbe un viaggio spirituale, per eliminare tutta la pesantezza che hai accumulato in questo tempo. L'India farebbe proprio al caso tuo.

Leone: sta nascendo in te il forte desiderio trasferirti per qualche tempo, lontano da casa. Hai bisogno di nuove avventure e le mete asiatiche fanno al caso tuo. Cosa pensi del Giappone?

Vergine: vorresti organizzare un viaggio immerso nella natura. L'Islanda potrebbe essere il posto perfetto per eliminare lo stress che ha caratterizzato questo periodo.

Bilancia: non sei adatto a viaggi in solitaria. Progetti una fuga d'amore in qualche città romantica. Venezia e Parigi sono le mete più adatte, ovviamente.

Scorpione: ti piacerebbe allontanarti un po’ da casa e magari anche unirti a qualche viaggio già organizzato dai tuoi amici. Le tue mete ideali spuntano Amsterdam o Praga.

Sagittario: vorresti visitare principalmente località calde. Le mete che potrebbero fare al caso tuo? Zanzibar o Le isole Mauritius.

Le mete che potrebbero fare al caso tuo? Zanzibar o Le isole Mauritius. Capricorno: preferiresti organizzare vari viaggi, ma ti accontenteresti anche solo di uno. Tra le mete che potresti prediligere sicuramente: Cambogia.

