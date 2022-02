Mistero nella provincia di Como: una donna viene ritrovata dopo due anni dal decesso, seduta comodamente nella sua abitazione.

Il nuovo proprietario della villetta stava cercando di contattare l’affittuaria da mesi, purtroppo senza successo. La preoccupazione dei vicini lo spinge, venerdì 4 febbraio a contattare la polizia, con l’intento di scassinare la porta per verificare le reali condizioni dell’abitazione. La Squadra Volante entra in azione e si trova di fronte ad una scena paradossale: la donna è stata rinvenuta senza vita da almeno due anni, seduta comodamente su una sedia del salotto.

La donna rinvenuta era deceduta da più di due anni

E’ successo la mattina del 4 febbraio 2022, i vicini di casa pensavano che la villetta fosse disabitata. Contattano così il proprietario per chiedere chiarimenti – soprattutto a causa delle piante pericolanti presenti nel giardino – l’uomo cercava da mesi di contattare la donna, senza però ricevere risposta, nessuno l’aveva più vista dal settembre 2019. Entrano così in azione i poliziotti della Polizia di Como, i quali – dopo aver scassinato l’entrata dell’abitazione con la collaborazione dei vigili del fuoco – ritrovano il corpo della donna, ormai in avanzato stadio di decomposizione.

Si tratta di Marinella Beretta, una settantenne originaria di Erba, residente in una villetta in via Comum Oppidum, Prestino provincia di Como, aveva mantenuto la casa in usufrutto dopo averla venduta ad uno svizzero. Il decesso dovrebbe essere avvenuto circa due anni fa: si ipotizza che la settantenne sia stata colta da un malore, a seguito del quale si sono perse totalmente le tracce. Marinella Beretta non aveva contatti, né con i parenti né con il dirimpettaio, di conseguenza nessuno si è accorto della sua scomparsa. Ora, dopo due anni dal decesso, la Squadra Volante ha rinvenuto il corpo privo di vita, abbandonato da tempo sulla sedia del salotto.