Lea – Un nuovo giorno, la prima puntata della nuova fiction è veramente shock: ecco le anticipazioni a riguardo.

Finita la settimana dedicata esclusivamente al Festival di Sanremo, per la Rai è tempo di tornare alla normalità e dunque le fiction sono pronte di nuovo a prendersi la scena.

Martedì 8 febbraio ci sarà finalmente l’esordio di Lea – Un nuovo giorno, con Anna Valle nei panni della protagonista Lea Castelli, un’infermiera che lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Stando alle anticipazioni, il primo appuntamenti promette già emozioni.

Lea – Un nuovo giorno, la prima puntata è shock: ecco le anticipazioni

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, in questo primo appuntamento con la serie vedremo la protagonista Lea tornare a Ferrara, dopo un anno lontana dalla città e dopo aver perso un bambino.

Il dolore l’ha forzata ad allontanarsi da tutto, anche dal marito che, dopo il lutto, l’ha tradita con una sua amica; Lea però non si aspetta di ritrovare suo marito Marco (interpretato da Giorgio Pasotti) come primario nel suo ospedale.

I due si ritroveranno, ma potrebbe esserci un altro uomo pronto a far breccia nel cuore di Lea: Arturo (interpretato da Mehmet Gunsur), un musicista affascinante che metterà la protagonista in crisi.

In questi due primi episodi, Lea penserà di aver superato e metabolizzato il dolore, anche se si accorge presto che non è così: dopo l’incontro col marito, vecchi sentimenti e vecchi dolori ritornano immediatamente a galla, e l’infermiera avrà un crollo.

Marco, dal canto suo, sembra essere ancora molto innamorato di Lea, tanto da essere veramente pronto a tutto per farsi perdonare il tradimento e rimettere in piedi il suo matrimonio. La coppia tornerà insieme iniziando una nuova vita, oppure Lea deciderà di farsi sorprendere da altre prospettive?

La fiction, girata a Ferrara, intratterrà il pubblico con quattro appuntamenti, in onda ogni martedì in prima serata a partire dall’8 febbraio; quale sarà il percorso di Lea? Anna Valle, in precedenza, ha promesso tante emozioni e lo sviluppo di tematiche femministe.