Gianni Morandi, una villa da perdere il fiato! Eccola qui, dove abita il cantante, conduttore e attore romagnolo.

Con la partecipazione a Sanremo 2022 Gianni Morandi ha ottenuto un risultato sorprendente: non soltanto il terzo posto nella classifica finale, ma anche la capacità di portare un’energia e una carica ineguagliabili.

A 77 anni, si è rimesso in gioco come un ragazzino e come un ragazzino ha divertito ed emozionato, a sua volta divertendosi ed emozionandosi. Un nuovo grandissimo successo per Morandi, che sicuramente festeggerà nella sua meravigliosa dimora: sapete dove abita?

Gianni Morandi e la villa da perdere il fiato: ecco dove abita

Nei primi anni ‘2000, insieme alla moglie Anna, Morandi ha acquistato una meravigliosa villa in provincia di Bologna, nello specifico a San Lazzaro di Savena; dopo tantissimi lavori di ristrutturazione, la coppia è andata a vivere lì insieme a Pietro, il loro figlio.

Immersa totalmente nel verde, l’atmosfera che si respira nella villa è di pace e tranquillità; posta all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, la location è ancora più suggestiva.

Gianni trascorre moltissimo tempo nell’immenso giardino, dedicandosi al giardinaggio e alla coltivazione dell’orto, nonché sfruttando i momenti per pensare e riflettere.

Quanto alla casa, essendo posta in campagna ha uno stile rustico molto evocativo, dove però non mancano raffinatezza ed eleganza; la sala principale è dotata anche di una libreria grandissima, colma anche di CD.

Se il salone è meraviglioso, lo stesso si può dire della cucina, vera e propria chicca all’interno della casa; il cantante, da bravo bolognese, ama cucinare e preparare delle deliziose ricette sia per la moglie Anna che per tutti i suoi figli.

La casa accoglie spesso momenti dove tutta la famiglia Morandi si riunisce insieme, per festeggiare e per costruire ulteriori ricordi; di sicuro, dopo quest’esaltante esperienza al Festival di Sanremo (dove ha anche cantantato con Jovanotti), la casa ospiterà una grandissima festa per Gianni, sulla soglia degli 80 anni ancora capace di stupire tutti quanti.