Noemi, la confessione che non ti aspetti: cosa ha rivelato la cantante romana, protagonista a Sanremo 2022 sul palco dell’Ariston.

Questa nuova edizione del Festival di Sanremo ha ricordato a tutti, ancora una volta e se mai ce ne fosse stato bisogno, tutto il talento di Noemi, che incanta anche per il suo particolare fascino.

La cantante romana, al secolo Veronica Scopelliti, ha partecipato col brano Ti amo non lo so dire; per la settima volta nella sua carriera è stata in gara ad una kermesse importante come quella sanremese. In una lunga intervista per l’occasione, ha anche fatto una confessione che nessuno si aspettava: eccola.

Noemi, la confessione che non ti aspetti: cosa ha rivelato

In una lunghissima intervista a Gente, Noemi si è ancora una volta messa a nudo in concomitanza proprio con la partecipazione al Festival di Sanremo; da poco compiuti i quarant’anni, ha raggiunto una maturità incredibile sia nella sfera lavorativa che nella vita privata.

Dopo anni di fidanzamento, nel 2018 ha pronunciato finalmente il fatidico ‘sì’ con Gabriele Greco, musicista della sua band e storico fidanzato; parlare di figli non è dunque poi così strano.

“È un giro di boa importante ma non è più come un tempo. Per un figlio vediamo come procede il mondo, sta diventando tutto molto complicato“ la riposta della cantante alla domanda.

Parlando di Sanremo, ha rivelato quale dei colleghi stima di più e che vorrebbe vincesse. “Uno su tutti Mahmood. È un grande artista e una persona straordinaria, sensibile e generosa. Nello scrivere la mia canzone ha saputo capirmi. Faccio un tifo spassionato per lui” ha rivelato Noemi su Mahmood, al Festival con Brividi insieme a Blanco.

Noemi non si dice scaramantica e non ha dunque riti portafortuna prima di salire sul palco, ma di ricordi belli invece sicuramente ne ha; in particolare, riguardo al Festival, ha deciso di evocarne uno.

“Il ricordo che ho sempre in mente è il podio tutto al femminile del 2012 con Emma e Arisa” rivela Noemi, che in quell’edizione si piazzò terza dietro le sue due altre colleghe.