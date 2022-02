Elisa Isoardi e la confessione che non ti aspetti

Elisa Isoardi, la confessione che non ti aspetti da lei: ecco cosa ha rivelato la conduttrice, veramente incredibile detto da lei.

La bella conduttrice piemontese pare non passarsela troppo bene. Dopo la relazione con Matteo Salvini, la Isoardi ha avuto parecchio successo in tv, prima con La Prova del Cuoco, poi con la partecipazione a diversi programmi come Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi.

Da qualche tempo però, Elisa è completamente sparita dai radar del mondo dello spettacolo, finendo solamente ogni tanto al centro di alcune cronache di gossip; la confessione a sorpresa della conduttrice rivela il perché.

Elisa Isoardi, la confessione che non ti aspetti da lei: cosa succede

Dopo la chiusura dello storico programma culinario, la conduttrice 39enne non ha praticamente più avuto l’opportunità di guadagnarsi un programma in tv, sia in Rai sia tantomeno in Mediaset.

In una recente intervista a Gente, la Isoardi ha rivelato come questo per lei, a livello professionale, sia veramente un periodo difficile. “E’ dura, il telefono squilla meno e i giorni passano” confessa la piemontese, spiegando il suo momento veramente particolare a livello professionale.

Lontana dai riflettori, Elisa si sta prendendo del tempo per lei, anche se non è facile ritrovarsi per troppo tempo “ferma”. “Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi” ha continuato la Isoardi “dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché“.

Leggi anche –> Uomini e Donne anticipazioni: primo bacio per Matteo

Elisa ha confermato come per lei, continuamente abituata a viaggiare e a vivere di “stimoli” non sia per nulla facile quest’inattività. “Una pausa forzata è dura. Quando arrivano questi momenti quasi li maledici, ma poi, pian piano, capisci che in realtà sono benedetti perché fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno” rivela ancora la conduttrice 39enne, che sta cercando comunque di trovare il lato positivo nella sua situazione.

Leggi anche –> Don Matteo: Flavio Insinna svela come tornerà nel programma

In questi mesi Elisa ha deciso di dedicarsi ad altre attività, come fare un corso d’inglese, diversi sport, curare i suoi social e soprattutto passare spesso del tempo con la famiglia in Piemonte. Sempre in attesa, ovviamente, di tornare in tv.