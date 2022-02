Dieta: Questa bevanda accelera il metabolismo? Cosa c’è di vero

Vuoi rimetterti in forma? ecco la dieta detox che ti aiuterà a far accelerare il metabolismo con l’aiuto di una sola bevanda. Vediamo insieme come fare e se funziona veramente.

L’estate è sempre più vicina e a breve ritorneremo ad indossare il bikini. Siete già pronte per sfoggiare il vostro fisico?

Per chi volesse provare una dieta miracolosa che vi consentirà di eliminare il grasso superfluo, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Se volete rimettermi in forma esiste una bevanda in grado di accelerare il metabolismo, stiamo parlando del succo di coriandolo. Questo vi aiuterà a bruciare il grasso corporeo, ma funziona davvero?

Vediamo come funziona e cosa dicono gli esperti.

Succo di coriandolo: la bevanda miracolosa che fa accelerare il metabolismo

Molte persone a dieta utilizzano il succo di coriandolo per eliminare il grasso viscerale, questo è in grado di accelerare il metabolismo facendoci perdere diversi kg di troppo.

Si ritene che le foglie, i semi e i fiori del coriandolo siano ricchi di antiossidanti e soprattutto favoriscono la digestione. Infatti grazie a questo succo si riesce a dimagrire sopratutto per via del suo sapore speziato che ci aiuta a far passare la fame.

Ma come agisce questa bevanda sul nostro corpo? aiuta ad accelerare il metabolismo e brucia velocemente le calorie. ma attenzione se assunto in quantità eccessive potrebbe, al contrario, causare anche dolore allo stomaco.

Un recente studio pubblicato sull‘International Journal of Agricolture ha analizzato gli effetti dell’integrazione alimentare attraverso i semi di coriandolo sull’accumulo di lipidi nel tessuto adiposo viscerale. Dopo cinque settimane di studio hanno notato una marcata differenza nel grasso viscerale.

Ricordiamo che questa bevanda per avere benefici deve essere accompagnata da una dieta sana e da una frequenza di allenamento fisico.

Ora non ti resta che provare per credere, ovviamente il succo di coriandolo non deve intendersi come un sostituivo dei pasti.