Uomini e Donne, Matteo Ranieri ripreso dalla donna: il tronista di nuovo al centro della scena al dating show, cosa è successo.

Pare essere entrato nel vivo il percorso come tronista di Matteo Ranieri, un ragazzo che sin da subito ha mostrato grande sensibilità e che sta portando al dating show delle dinamiche sicuramente diverse.

Dopo la forte lite con Armando per la situazione creatasi con Denise, il tronista è scoppiato in lacrime, ma a quanto pare ha diverse gatte da pelare; la donna lo ha ripreso, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri ripreso dalla donna: cosa ha detto al tronista

Nonostante l’interesse manifestato verso Denise e le incomprensioni con lei a causa di Armando, Matteo continua il suo percorso da tronista insieme alle sue corteggiatrici, lasciandosi andare anche al primo bacio.

Come recentemente visto, Matteo ha portato in esterna Federica, che ha raccolto l’invito del ragazzo a dimostrare di più e gli ha organizzato una romantica situazione, culminata con il primo bacio tra i due.

Al centro studio la ragazza, nonostante fosse contenta per l’esterna, ha voluto ‘rimproverare’ Matteo, mostrando quel carattere forte che ha portato al programma sin da subito.

“Mi piaci tanto però ci sono delle cose che mi fanno pensare, il fatto che ti fai abbindolare da un pianto, non è possibile che per avere attenzioni da te una deve piangere, non è fartene una colpa però è ragionare” spiega la ragazza, in relazione alle costanti reazioni di Matteo verso Denise.

Il tronista ha detto di essere buono ma non scemo, ma di reagire così naturalmente perché incapace di ignorare la sofferenza. Matteo poi continua: “Perchè sei scesa così adesso? Ti sei arrabbiata? E’ stata l’esterna più bella fino adesso con te, sono contento però mi scoccia un po’ perché ho dovuto chiedere così tanto, quanto ti piace una persona…è stato un bel bacio vuoi che ti dica questo? Mi vergogno un po’” dimostrando ancora forte interesse per Federica.

Pronta la replica della corteggiatrice: “Sono pesante me lo dicono tutti, me la sono portata a casa l’esterna, a me non interessa di lei, io vedo come reagisci tu. Anche io ho pianto, e avendo un passato del genere, non avendo il papà tocca tanto quella storia, il punto è che non possiamo essere inseguiti perché una piange” continua a ripetere Federica.

La corteggiatrice inoltre sottolinea come, sapendo della sensibilità di Matteo, c’è chi gioca sporco e fa leva su questo aspetto “più per competizione che per interesse”. Sarà Federica, alla fine, la scelta di Matteo? Tutti pensano di sì.