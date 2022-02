Test: il fiore che preferisci rivela chi sei

Proviamo a fare insieme questo test della personalità: osserva l’immagine e scegli il fiore, quest’ultimo ti dirà chi sei.

Siamo ancora in pieno inverno, ma nessuno ci impedisce di viaggiare con la mente verso le stagioni più calde. Per scaldare i vostri pomeriggi, vi proponiamo un test primaverile, ricco di colori, fiori e leggende. Osservate attentamente l’immagine e scegliete il vostro fiore preferito. Sulla base della vostra risposta, vi riveleremo chi siete veramente.

Test – Soluzioni

Narciso

La leggenda legata a questo fiore ha origini particolarmente remote e racconta di un fanciullo vanitoso, talmente innamorato di se stesso da morire affogato in un lago, attratto dalla sua stessa immagine. Da questa tragedia nasce il fiore, simbolo di egocentrismo, grande autostima e vanità. Di conseguenza, se il tuo sguardo ti ha guidato da lui, significa che sei una persona particolarmente incentrata su se stessa, ti prendi molta cura del tuo aspetto esteriore, tralasciando la bellezza dell’anima. Potresti essere un po’ superficiale e cadere vittima dei pregiudizi. Ricordati che, la maggior parte delle volte, l’abito non fa il monaco.

Tulipano

Il mito legato all’origine del tulipano, nasconde anch’esso una tragedia, ma – in questo caso – una tragedia d’amore. Il racconto nasce nella cultura turca e narra la storia di due giovani innamorati. Lui parte in cerca di fortuna e lascia per anni la sua amata ad aspettarlo. Un giorno quest’ultima cade e si ferisce gravemente. La fanciulla raggiunge così la consapevolezza che non avrebbe mai più rivisto il suo amato. Comincia a versare lacrime e sangue, i quali si diffondono nel terreno, dando origine al tulipano rosso. Se hai scelto questo fiore, celi dentro di te un animo profondo, da artista sublime, capace di vivere la vita al massimo, anticonformista ed eccentrico.

Iris

Questo fiore veniva definito dagli antichi greci come messaggero degli Dei, secoli più tardi venne associato all’arcobaleno dai Capetingi. La leggenda narra che Luigi VII lo scelse come simbolo della propria dinastia, dopo averlo trovato in tutto il suo splendore in un campo, reduce dalla vittoria in un’importante battaglia. Se hai scelto questo fiore, sei un raggio di luce nella vita delle persone che ti circondano. Infondi allegria, spensieratezza, godi di una mente aperta ed originale. Sei un vero arcobaleno di colori.