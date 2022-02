14 anni, dopo il vaccino sta male, il medico la rimanda a casa: muore nel sonno, a Palermo

Una ragazzina di 14 anni deceduta in modo improvviso e inspiegabile. I malesseri erano iniziati a seguito della seconda dose di vaccino anti Covid. Stava male ma i medici non le davano ascolto.

Aveva solo 14 e se ne è andata nel sonno. Katia Spataro, 14 anni, si è addormentata e non a mai più riaperto i suoi bellissimi occhi. La tragedia è avvenuta a Palermo e la famiglia ora chiede giustizia. Soprattutto i si vuole capire cosa è accaduto all’adolescente, cosa ne ha causato la morte improvvisa. Katia aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid e, nonostante evidenti sintomi di malessere, nessun medico l’aveva presa sul serio. La zia, Anna Maria Meli – intervistata da Valentina Serranò per Il Paragone, il blog del senatore Gianluigi Paragone – ha spiegato che Katia ad agosto aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid e a settembre la seconda. Dopo entrambe le inoculazioni la ragazzina era stata malissimo ma i dottori hanno sempre sottovalutato. “Dopo la prima dose mia nipote aveva avuto dolore al braccio e febbre a 38 e mezzo, oltre a gonfiore a un seno. Si era rivolta alla guardia medica ma le era stato consigliato solo di prendere una tachipirina. Gli stessi sintomi erano poi tornati dopo la seconda dose, accompagnati da dolore al petto e da una forma di stanchezza, tanto da costringerla a prendere i mezzi pubblici per tornare a casa da scuola perché troppo stanca per camminare. Anche in questo caso, le erano stati suggeriti soltanto dei farmaci, con la madre che, preoccupata, aveva chiamato il medico di base che le aveva infine prescritto degli esami. Purtroppo, Katia è morta prima di poterli effettuare” – le parole della zia della vittima.

Nonostante la miocardite rientri tra gli eventi avversi possibili a seguito di vaccinazione, i medici avevano sottovalutato il problema della ragazza. La famiglia ha deciso di far eseguire l’autopsia sul corpo della giovane per capire cosa sia successo davvero. Nel frattempo il sacerdote della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, Ugo Di Marzo, quella frequentata dalla 14enne, ha invitato tutti i parrocchiani a non speculare sulla questione insinuando che Katia sia morta a causa del vaccino. Cosa, a suo dire, piuttosto improbabile poiché la giovane aveva ricevuto la seconda dose quattro mesi prima. Qualche tempo fa un altro giovanissimo è morto nel sonno dopo aver ricevuto il vaccino: si chiamava Davide Bistrot e aveva 18 anni. Dopo la somministrazione del farmaco accusava forti mal di testa ma i medici avevano minimizzato.