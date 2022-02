Ornella Muti, ecco la cifra shock che ha guadagnato per presentare con Amadeus il Festival di Sanremo: da non credere.

Classe ’55, ancora meravigliosa a più di sessant’anni, la Muti è salita sul palco dell’Ariston per accompagnare Amadeus nella serata d’esordio del Festival di Sanremo.

La sua partecipazione, visto anche il coinvolgimento della Rivelli (insieme alla figlia) alla lotta per la legalizzazione della Cannabis, ha fatto parecchio discutere, come discutere ha fatto il suo compenso; ecco la cifra shock che ha guadagnato con la partecipazione a Sanremo 2022.

Ornella Muti, ecco la cifra shock che ha guadagnato grazie a Sanremo

Nonostante la grandissima carriera come attrice alle spalle, vera e propria icona negli anni ’70 e ’80 e sex symbol per diverso tempo, la Muti è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston proprio con questa edizione.

Esordio assoluta al Festival per l’attrice romana, che è stata ben ricompensata dall’organizzazione facendo parecchio discutere. D’altronde, a prescindere da quanto è stato dato alla Muti, i cachet di conduttori, co-conduttrici e vari ospiti finisce sempre al centro delle polemiche.

Non c’è ancora una cifra ufficiale circa il cachet dato alla Rivelli, ma pare sia la stessa cifra che guadagneranno Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, le altre co-conduttrici insieme ad Amadeus; a quanto pare, il loro guadagno per una serata dovrebbe ammontare a circa 250 mila euro.

Una cifra sicuramente sensazionale per una sola serata, che secondo il Teatro Verdi di Pordenone la Muti dovrebbe usare per risarcirli. “Il cachet di Ornella Muti a Sanremo venga utilizzato come risarcimento nei confronti del teatro“, in merito ad una vecchia battaglia legale proprio contro l’attrice romana.

Tempo fa, la Muti avrebbe infatti disdetto un evento previsto al teatro per dei problemi di salute, nonostante alcune foto uscite in seguito l’abbiano paparazzata ad un evento organizzato da Putin.

Insomma, la presenza di Ornella Muti al Festival non è passata di certo inosservata, nel bene o nel male; l’attrice ha fatto discutere anche per aver posato con un boquet di fiori di Marijuana.