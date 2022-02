Test: quanti cocomeri vedi? Quasi tutti sbagliano!

Proviamo a fare insieme questo test difficilissimo: osserva attentamente l’immagine, quanti cocomeri vedi? La risposta ti stupirà.

Nell’archivio web esistono moltissimi test cognitivi di diverso tipo: possiamo trovare i logici matematici, logici grammaticali, per poi passare alle prove visive e di attenzione. Il test che stiamo per proporvi può essere associato al primo tipo. Consigliamo in ogni caso di svolgere spesso prove di intelligenza, le quali si rivelano incredibilmente utili per la stimolazione della nostra mente. L’iconico Albert Einstein infatti affermava che un essere umano medio utilizzi solo il 10% del proprio cervello. Pensate a quante capacità non sfruttiamo appieno nella nostra quotidianità.

Un metodo per aumentare la nostra forza cognitiva, risiede proprio nella stimolazione e allenamento della nostra mente. I test di intelligenza sono come un work-out per il cervello, se fatti con costanza – a lungo andare – si possono percepire ottimi risultati. I nostri ragionamenti diventeranno via via più veloci ed acuti, alla fine questi giochi saranno pane per i nostri denti. Veniamo quindi al dunque: osserva l’immagine, quanti cocomeri vedi?

Test – Soluzione

Il ragionamento più comune consiste nell’unire le metà e contare i cocomeri rimanenti. Di conseguenza, moltissime persone affermano di vedere in totale 6 cocomeri. In realtà un tale risultato risulta approssimativo e non corrisponde alla soluzione corretta del test. Il ragionamento da seguire infatti è un altro: l’obiettivo è dichiarare il numero corretto di meloni interi, bisogna quindi lavorare sul frutto che vediamo, per far sì che risulti completo.

Di conseguenza, ecco il procedimento corretto: le metà vanno tagliate a loro volta, in modo da completare i cocomeri a cui manca una fetta. Due metà serviranno per riempire i cocomeri tagliati, mentre le due rimanenti si uniranno per formare l’ultimo cocomero. Qual è quindi la risposta corretta? La soluzione al test è la seguente: i cocomeri sono cinque. Avevi risolto il test? Se la risposta è no, non demordere. Sarai più fortunato la prossima volta.