Uomini e Donne anticipazioni, primo bacio per Matteo Ranieri: con quale delle corteggiatrici lo avrà fatto il tronista?

Se nel trono over continuano ad esserci polemiche a non finire e varie delusioni, continua parallelamente il percorso al dating show degli unici due tronisti attualmente sul trono, Matteo Ranieri e Luca Salatino.

L’ex-scelta di Sophie Codegoni sta ormai da diverso tempo frequentando alcune ragazze, ma pare avere un debole per Federica e per Denise; stando alle anticipazioni per il programma, è arrivato anche il primo bacio.

Uomini e Donne anticipazioni, primo bacio per Matteo e forte scontro

Stando a quanto emerge dalle puntare recentemente registrate, il tronista Matteo Ranieri avrebbe finalmente baciato una delle sue corteggiatrici, ma l’atmosfera è stata piuttosto incandescente.

A quanto pare infatti, il tronista ha nuovamente avuto uno scontro con Armando Incarnato, uno che dalle polemiche non riesce a stare lontano; il cavaliere avrebbe infatti continuato ad esprimere apprezzamenti per Denise Mingiano, la sua corteggiatrice, ribadendo ancora una volta di volerla conoscere.

Una volta vista la clip, il tronista si è arrabbiato moltissimo, specie perché considerava Armando un amico; Denise ha cercato di raggiungerlo in camerino per parlargli ma è stata mandata via in malo modo, anche se Matteo per questo le ha chiesto scusa in studio.

Con gli animi più calmi la De Filippi ha mostrato l’esterna di Matteo con Federica Aversano, dove finalmente è scattato il bacio; tra i due sembra esserci davvero molto feeling e di certo Denise non l’ha presa benissimo, come già successo in passato.

Leggi anche –> Isola dei famosi: arriva il cavaliere da Uomini e Donne? Ecco la verità

La 29enne cederà alle lusinghe di Armando Incarnato, che comunque ha detto di non volerla più corteggiare per rispetto di Matteo? Intanto, Luca Salatino ha portato nuovamente in esterna sia Lilly che Eleonora.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Tina Cipollari parla del flirt con Giucas Casella

Per quanto riguarda il trono over invece, Ida Platano ha chiuso la frequentazione con Andrea ed ha deciso di conoscere un uomo venuto appositamente per lei; Gemma invece continua ad inveire contro Tina Cipollari e soprattutto Nadia Marsala, accusata di averle portato via Massimiliano.