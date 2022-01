Segni Zodiacali: ecco i difetti peggiori per ogni segno

Divertiti con le previsioni dell’oroscopo. Ecco i difetti peggiori di tutti i segni zodiacali, sarà davvero così come sembra?

Chi di noi non ha un carattere a volte problematico o compatibile con quello di alcune tipologie di persone? Spesso, infatti, ci contraddistinguiamo dagli altri soprattutto per alcuni lati negativi del nostro comportamento, a cui non possiamo porre un rimedio definitivo.

In tutto questo possiamo provare ad analizzare in maniera approfondita (soprattutto con l’aiuto di un professionista) quali sono i margini di miglioramento, oppure, provare a riderci su e leggere cosa dice l’oroscopo. Ecco i difetti peggiori di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo, ecco quali sono i difetti peggiori si tutti i segni zodiacali

C’è chi non fa nulla per migliorare, chi nasconde le proprie manie insopportabili, chi cerca in tutti i modi di non apparire nel suo lato peggiore e chi, invece, ci scherza su, cercando “consolazione” in una scienza tutt’altro che esatta com’è l’Oroscopo.

Se vuoi diverti e scoprire quali sono le informazioni legate al tuo segno, scopri quali sono i difetti peggiori si tutti i segni zodiacali.

Ariete

Il segno dell’Ariete è caratterizzato dalla testardaggine. A volte chi è sotto questo segno può risultare molto arrogante, presuntuoso e maleducato. Questi sono sicuramente i peggior difetti di questo segno;

Toro

Chi è del segno del toro probabilmente avrà notato una cerca testardaggine, soprattutto nei momenti di forte stress. A volte si ha la presunzione di voler avere tutto sotto controllo e questo è spesso legato con la mania del lusso;

Gemelli

Il segno dei Gemelli è spesso caratterizzato dall’abilità di manipolare. Chi è di questo segno riesce sempre a districarsi in contesti molto difficili. Tuttavia, l’arroganza è il maggior difetto di questo segno;

Cancro

Chi è del Cancro è molto concreto e realista. Tuttavia, questo porta ad avere un comportamento troppo instabile e piuttosto “bipolare”;

Leone

La scontrosità è il difetto tipico di questo segno. Ma non manca nemmeno la prepotenza e l’arroganza da parte di chi è ben certo delle proprie capacità;

Vergine

Chi è del segno della Vergine è caratterizzato soprattutto dalla voglia di starsene spesso per i fatti suoi. Non si tratta di un segno molto socievole e spesso questo porta a non costruire relazioni forti e durature;

Scorpione

Il difetto principale del segno dello Scorpione è quello della gelosia. Si cerca sempre di avere un grande controllo sulle situazioni, anche quando questo non è possibile. Cosa che porta ad essere molto irritabili;

Bilancia

Il segno della Bilancia possiede grandi capacità di manipolazione degli altri. Il narcisismo è un segno che lo contraddistingue e non riesce ad andare oltre le apparenze;

Capricorno

Il Capricorno è caratterizzato da un incredibile polarizzazione della sua visione del mondo. O è tutto bianco, oppure è tutto nero. Non ci sono sfumature. Questo rappresenta un limite per la socialità;

Sagittario

L’impazienza è sicuramente il difetto principale per chi è del segno del Sagittario. L’eccessiva sicurezza spesso può giocare brutti scherzi anche in termini di relazioni;

Acquario

Il segno dell’Acquario possiede un grande impulsività, cosa che porta ad essere contraddistinto per la grande testardaggine. Spesso non ci si rende conto di chi si ha di fronte e ci si lascia vincere dall’indifferenza;

Pesci

Il difetto principale del segno dei Pesci è la ricerca del conflitto. Questo ovviamente non servirà a placare l’ira e a volte bisognerebbe optare per la ricerca del confronto costruttivo e pacifico.