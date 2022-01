Chicago PD 9: Anticipazioni shock per la nuova puntata

Chicago Pd 9: Scopriamo in anteprima cosa succederà nel prossimo episodio della serie. Siete curiosi di sapere quale indagine coinvolgerà l’Intelligence?

Chicago PD è uno degli spin off di Chicago Fire. Giunto alla sua nona stagione, sembra che la squadra capitanata da Hank Voight stia facendo molti ascolti.

Le serie ora sono in pausa dato che ci sono in America ci sono le Olimpiadi. Riprenderanno a fine febbraio, quando andrà in onda la tredicesima puntata.

Sono orami 2 anni che i crossover tra le varie serie non si fanno, a causa della pandemia. Ma quest’anno sembra che le cose stiano cambiando: infatti, gli sceneggiatori della serie hanno annunciato che ce ne potrebbe essere uno tra Chicago Fire e Chicago PD.

Questa nona stagione è iniziata con il ritrovamento dell’agente Kim Burgess da parte dei suoi colleghi Kevin Atwater e Jay Halstead. Burgess è ferita in modo grave, ma grazie all’operazione a cui è stata sottoposta, l’agente ce la fa.

Chicago PD 9: anticipazioni 13° puntata

Ma purtroppo, dovrà rivivere quello che le è successo, dato che l’FBI sta indagando sulla sparizione dell’uomo che l’ha ferita, Roy. Quest’ultimo, infatti, è stato ucciso dal detective Hailey Upton. Ma grazie al suo fidanzato, Halstead riuscirà a cavarsela. Tutta questa situazione che si è creata porterà i due a sposarsi.

Mentre per Burgess e Adam Ruzek le cose non sembrano andare molto bene: infatti, nell’ottava stagione l’agente aveva preso con sé Makayla e aveva chiesto al suo ex fidanzato di farle da tutore se le fosse successo qualcosa. Ma ora è tornato lo zio paterno della bambina e ancora non ne conoscono il motivo.

E Kevin Atwater sembra aver trovato l’amore. Ma cosa succederà nella prossima puntata che andrà in onda a fine febbraio?

Il prossimo 23 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Chicago PD e vedrà come protagonista Hayley Upton, che, mentre è fuori a correre, è una testimone di un brutto incidente d’auto e rischia lei stessa la vita per aiutare a salvare i passeggeri.

Poi, venuti a conoscenza di più sulle vittime, la squadra dell’Intelligence deve trovare l’uomo che è il responsabile dell’orribile incidente.

