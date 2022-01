Matrimonio a prima vista: ecco quando torna e qualche anticipazione

Matrimonio a prima vista: quando sarà la messa in onda? Ecco quello che c’è da sapere sulla nuova edizione ed sui single protagonisti.

Quando andrà in onda l’attesissima ottava stagione di Matrimonio a prima vista? Ormai, è una domanda che si stanno chiedendo in tanti. Il programma ha riscosso molto successo tra i telespettatori tanto che la produzione ha registrato due stagioni nello stesso anno. Una decisone veramente azzeccata.

La nuova stagione è disponibile da mercoledì 26 gennaio 2022 su Discovery +. Arriverà anche in chiaro. Si tratta di aspettare fino al 18 febbraio 2022. Meno di un mese, ma non c’è nulla di ufficiale. Potrebbero esserci cambiamenti a riguardo. Il pubblico non vede l’ora di seguire il percorso dei nuovi protagonisti del programma televisivo. Gli esperti hanno già selezionato tutti i nuovi single. Curiosi, vero?

Matrimonio a prima vista 8: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

Sei single prenderanno parte al programma nel tentativo di portare avanti l’esperimento che porterà alla formazione di tre nuove coppie. Cosa gli accadrà? Rimarranno insieme oppure no? Solo il tempo risponderà a questi interrogativi.

La prima puntata andrà in onda, come sempre, in prima serata e vedrà tra il gruppo di esperti: Mario Abis (sociologo), Nada Loffredi (psicoterapeuta e sessuologa). Riconfermato per la sua seconda stagione consecutiva nel programma anche Andrea Favaretto (trainer di formazione e sviluppo personale, nell’ambito della comunicazione).

Chi sono i nuovi protagonisti? Ecco qualche curiosità

Giorgia 27 anni (Mondovì, provincia di Cuneo). Laureata in giurisprudenza, ha messo da parte la carriera di avvocato abbandonando il praticantato. Oggi è un’impiegata. Risulta una donna piena di energia che ama nuotare e camminare. Ha rivelato di avere un legame profondo con la madre.

Giorgia 28 anni (Rieti). Lavora in ospedale come tecnico di circolazione extra-corporea. È amante del calcio, tifa Juve ed è legata alla sua famiglia, come l’altra Giorgia.

Cristina 30 anni (Capriolo, provincia di Brescia). Disoccupata. Ha una cagnolina, Olivia. È figlia unica ed ha perso entrambi i genitori. Desidera tanto formare una famiglia.

Mattia 34 anni (Bernareggio, tra Monza e Brianza). È un libero professionista nell’ambito della manutenzione di impianti elettrici. Amante della moto, dei viaggi e dello sport (che pratica in casa).

Gianluca 30 anni (Nichelino, Torino). Imprenditore presso l’azienda di famiglia legata alla produzione di porte d’interno. Prende lezioni di ballo caraibico. Ama la pesca, e andare a cavallo. Ha una sorella ed un fratello.

Antonio 29 anni (Castri di Lecce). Trascorre tanto tempo con gli amici, come Gianluca, ama l’equitazione. Ha una sorella ed, in generale, il suo legame con la famiglia è molto profondo.