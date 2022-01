Uomini e Donne, Ida Platano e le parole shock: ecco cosa ha detto una delle protagoniste indiscusse del trono over, da non credere.

Anche nell’edizione di quest’anno del dating show, Ida Platano non ha faticato a prendersi la scena; dotata di grande bellezza, l’hair stylist ha sempre diversi corteggiatori pronti a conoscerla.

La fortuna però, non gli ha sorriso nemmeno quest’anno: prima con Marcello, poi soprattutto con Diego, Ida non ha avuto modo di uscire dal programma. E mentre continua a cercare l’amore, da parte sua arrivano delle parole shock proprio nei confronti di una sua vecchia frequentazione…

Uomini e Donne, Ida Platano e le parole shock su di lui: cosa ha detto

Come sappiamo, Marcello Messina dopo aver frequentato Ida ha avuto altri rapporti al dating show, che poi ha deciso di abbandonare per conoscere una ragazza incontrata fuori dal programma.

Stando alle parole della dama, l’uomo ha comunque continuato a cercarla anche fuori dal programma, con intenzioni del tutto diverso; i due avevano, a detta di Ida, delle “cose da chiarire“, e una volta fatto Marcello ci ha tenuto a sottolineare come volesse mantenere con lei un rapporto d’amicizia.

“Lui mi ha proposto di vederci, quando passerò da Torino, per bere qualcosa e farci un saluto. Mi aveva proposto anche di sentirci ancora da amici, ma poi non è successo” spiega la Platano, confermando come l’ex-cavaliere sia andato avanti e sia interessato solamente alla sua amicizia.

Amicizia è solamente ciò che è rimasto anche tra Ida e Armando Incarnato, uno dei cavalieri (nel bene e nel male) più chiacchierati del programma; in molti vorrebbero un ritorno di fulmine fra i due, ma la cosa non pare essere molto probabile.

“Siamo amici, lo vedo come un fratello” spiega la dama, che vedrebbe piuttosto divertente una nuova proposta da parte dell’Incarnato, considerando il rapporto che c’è tra loro.

Ancora alla ricerca dell’amore, Ida non ha intenzione di risposarsi ma vorrebbe allargare la famiglia: “Al momento più che di sposarmi sogno di avere un altro figlio” confessa, e chissà che questo non possa avvenire proprio con qualcuno del parterre maschile.