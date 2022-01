Test: quale interruttore accende la luce? Prova

Vi proponiamo un test difficilissimo che farebbe invidia ai rompicapi di Einstein. Osservate l’immagine, quale interruttore accende la luce?

In questo caso, purtroppo non esiste soluzione logica che vi consenta di risolvere il test nel minor tempo possibile. Dovrete semplicemente armarvi di tanta pazienza e seguire uno ad uno il percorso dei fili collegati agli interruttori. La difficoltà risiede nel non farsi ingannare dalla rete fitta ed infinita di fili. Potreste infatti perdere il percorso, oppure – in un momento di distrazione – incrociare i fili di più interruttori. Dovrete quindi mantenere la massima concentrazione e seguire attentamente i cavi di tutti e quattro gli interruttori. In ogni caso, se questo gioco vi dovesse entusiasmare, sappiate che sul web esistono moltissimi test di questo tipo, realizzati con l’obbiettivo di sviluppare la vostra capacità di concentrazione. Oltre alle capacità logico-matematiche, logico-grammaticali e culturali, esistono infatti anche capacità legate alla nostra forza di volontà. Se, ad esempio, soffrire di mancanza di attenzione e faticate a lavorare, test come questo possono aiutarvi a svilupparla. Proprio come la settimana enigmistica avrà la capacità di esplorare ogni meandro della vostra mente. Veniamo quindi a noi: quale interruttore accende la lampadina?

Test – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, vuol dire che siete davvero in crisi. Non biasimatevi, il test non era così facile come sembra. E’ particolarmente difficile infatti, non perdere – per così dire – il filo. Di conseguenza, per questa volta vi sveleremo noi la soluzione al test. In ogni caso, non demordete. La vostra mente si svilupperà: più test svolgerete, maggiormente diventerete acuti e svegli. Veniamo ora alla soluzione.

La soluzione al test è la seguente: l’interruttore che accende la lampadina è quello GIALLO. Ebbene sì, questa era la soluzione. Ci eravate arrivati? Se la risposta è no, non preoccupatevi. Sarete più fortunati con il prossimo rompicapo…