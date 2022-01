Rompicapo: quale numero manca nella sequenza? Non ci crederai

Proviamo a fare insieme questo rompicapo matematico difficilissimo, sappi che pochissime persone riescono a risolverlo.

Questo rompicapo metterà alla prova le tue capacità logico-matematiche. Non sottovalutare il quesito che ti sottoponiamo perché pochissime persone sono state in grado di risolverlo. Di fronte a te, puoi vedere quattro diagrammi a spicchio: tutti e tre seguono una logica particolare – una volta compresa – sarà facilissimo scoprire il valore del punto di domanda. Generalmente, il diagramma a spicchio (o diagramma a torta) viene utilizzato nelle rappresentazioni grafiche di variabili quantitative. In questo caso invece, tale grafica ci consente semplicemente di porre davanti all’utente una visione globale del rompicapo da svolgere. Ma veniamo ora al dunque: osserva l’immagine, qual è il valore del numero che si cela dietro al punto interrogativo?

Rompicapo – Soluzione

Il ragionamento da seguire è puramente matematico: se si osserva l’insieme dei grafici e delle rispettive variabili, si può intuire che la base del rompicapo risieda nella differenza quantitativa. Ad esempio, se prendiamo in considerazione il primo diagramma a spicchio, i numeri corrispondenti sono 9, 7, 5 e 2. Quale sarà il fondamento logico di queste variabili? Semplice: 9, 7 e 5 hanno in comune la differenza di 2. Stesso ragionamento è associabile agli altri diagrammi: 13-3=10; 10-3=7 e così via. Una volta messo in chiaro questo, quale sarà il valore del numero che si nasconde in questo rompicapo?

Se seguiamo il medesimo ragionamento anche per il diagramma a spicchio ignoto, risulterà molto semplice arrivare alla soluzione del rompicapo. Qual è la differenza tra 9 e 5? 9-5= 4; 5-1=4. Ebbene sì, il risultato del rompicapo e, di conseguenza, la sua soluzione è 4. Nell’archivio web esistono moltissimi rompicapi di questo tipo. Svolgerli con costanza permette di allenare la mente come fosse un vero e proprio muscolo. Secondo Albert Einstein infatti, un essere umano medio utilizza solo il 10% del proprio cervello. Di conseguenza, risulta importantissimo stimolarlo, per godere appieno delle sue capacità.