Camminare: va fatto almeno 30 minuti al giorno, ecco perchè

Scopriamo insieme per quale motivo se decidiamo di fare una cammina va fatta per almeno 30 minuti, il motivo vi lascerà senza parole.

A tutti noi, quando vediamo una bella giornata con il sole, magari anche se fredda piace andare a fare una bella camminata.

Questo ci permette anche di staccare la spina dalla nostra vita di tutti i giorni e di rigenerarci un pochino.

Ma per quale motivo incredibile è bene fare questa cosa per almeno 30 minuiti al giorno? Scopriamolo insieme.

Cammina 30 minuti al giorno resterai senza parole!

Come sappiamo una bella camminata è veramente un toccasana per la nostra salute e ci apporta un numero incredibile di vantaggi.

In questo caso vi indichiamo non uno ma ben 10 benefici che potrete avere scegliendo di camminare.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: ecco qual è veramente il tuo stato d’animo

Iniziamo con il primo, stando ad un recente studio, le donne che cammina circa un’ora al giorno hanno il 14% in meno di possibilità di avere un cancro al seno.

Secondo beneficio, possono ridurre il rischio di avere malattie legate al sistema cardiaco, ed in questo caso basta una semplice camminata di solamente 30 minuti al giorno, nemmeno a passo svelto.

Arriviamo al terzo beneficio, stando all’Oms che ha una vita sedentaria ovviamente ha più problemi di salute e loro indicano una passeggiata di circa 5000 passa al giorno come un modo per allungare la nostra vita.

Quarto beneficio dalla camminata, ovviamente è il fare movimento che è legato anche alla perdita di peso.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: ecco i segni che troveranno l’amore della vita

Possiamo ovviamente intendere come passeggiata anche fare un giro con il nostro amico a quattro zampe, o per chi abita in un condominio non prendere l’ascensore ma fare le scale più volte.

Quinto beneficio, gli esperti indicano che almeno 2000 passi al giorno hanno la possibilità di allontanare da noi il diabete di tipo 2, ovviamente non la previene ma ci può dare una mano.

Sesto beneficio, camminare ci aiuta anche con la nostra creatività perchè la nostra mente si apre e pensa cose diverse dal normale.

LEGGI ANCHE —> Felicità: ecco quando lo sarai veramente

La natura ci può ispirare con i suoi mille colori ed odori, anche se abitiamo in una metropoli confusionaria.

Settimo beneficio, stando ad uno studio americano, se quando lavoriamo utilizziamo i tapis roulant la nostra produttività aumenta in modo incredibile.

Quindi nella pausa pranzo, fatevi un bel giretto ed sgranchitevi le gambe, che quando tornerete in ufficio sarà tutta un’altra cosa.

Ottavo beneficio, una bella camminata può prevenire l’obesità infantile stando ad uno studio condotto su oltre 1200 bambini con una età compresa tra i 10 ed i 12 anni.

Nono beneficio, è un ottimo modo, specialmente se facciamo una camminata veloce, di aumentare e migliorare la forza del nostro sistema immunitario.

Ovviamente non dovete esagerare o affaticarvi troppo perchè non serve bastano circa 30/40 minuti al giorno, solo per non essere sedentari nella vita.

Decimo ed ultimo beneficio, se siamo costanti e facciamo 30 minuti di camminata tutti i giorni questo ci può aiutare a regolare, o meglio a risvegliare la nostra tiroide se è pigra, specialmente se è associato ad un aumento di peso.

E voi immaginavate tutti questi incredibili benefici con solamente 30 minuti di camminata al giorno? Incredibile vero!