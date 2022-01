Avanti un altro, tutto quello che non sai sul “Bonus”: ecco chi è Daniel Nilsson, uno degli storici membri del cast del programma.

Lo storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è ritornato in onda con nuovissime puntate e tantissimi volti noti, pronto ad intrattenere il pomeriggio milioni di telespettatori di Canale 5.

Tantissimi sono i volti che prendono parte al game show Mediaset, e specie il pubblico femminile ha sempre visto di buon occhio il “Bonus”; sapete davvero tutto su di lui? Ecco chi è Daniel Nilsson.

Avanti un altro, tutto quello che non sai sul “Bonus”: ecco chi è Daniel Nilsson

Come tutti gli altri personaggi speciali del programma, anche il ‘Bonus’ ha una sua funzione speciale; quando entra in scena, può portare molti più guadagni ai concorrenti, oltre che offrire agli occhi tanta bellezza (così come fa la ‘Bonas’, interpretata da Sara Croce).

Ma conoscete chi è Daniel Nilsson, lo storico ‘Bonus’ di Avanti un altro? Nato ad Oxie, nei pressi di Malmo, Nilsson coltiva sin da piccolo in Svezia la passione per la recitazione.

Dotato dei tipici tratti fisici del suo paese, è stato anche un giocatore di Hockey, fino a quando un brutto infortunio gli ha impedito di continuare a praticare lo sport; trasferitosi in Australia, comincia a sperimentarsi come surfista, anche se poi nel 2011 il destino lo porta in Italia.

Lavorando come modello, si è fatto subito notare e dopo aver preso parte a diverse campagne pubblicitarie, si è presentato nel 2012 ai cast del programma per il ruolo di Bonus.

Leggi anche –> Nathaly Caldonazzo: sai chi è il padre Mario? Eccolo

Grandissimo successo col programma di Bonolis, dove viene notato; viene infatti successivamente scelto come attore per il film La coppia dei Campioni, dove recita al fianco di nomi noti come Max Tortora e Massimo Boldi.

Leggi anche –> New Amsterdam anticipazioni: Max e Helen si dicono addio? Ecco la verità

Sul fronte Rai, è stato protagonista della fiction San Matteo e poi nel 2016 partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle; quanto alla sua vita privata, pare sia fidanzato con la bellissima Beatrice Contessi.